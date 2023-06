Hanfmann im Achtelfinale von Mallorca: Dort wartet Tsitsipas

Mit einem souveränen Erstrundenerfolg auf Mallorca hat sich Tennisprofi Yannick Hanfmann ein Duell mit dem griechischen Top-Ten-Spieler Stefanos Tsitsipas gesichert. An anderer Stelle war der Tag auch für Oscar Otte und Maximilian Marterer erfolgeich.

Der 31 Jahre alte Karlsruher Hanfmann gewann am Montag in Santa Ponça gegen den Argentinier Pedro Cachin deutlich 6:2, 6:1. Damit trifft der Weltranglisten-48. im Achtelfinale auf den an eins gesetzten Tsitsipas, der in der ersten Runde ein Freilos hatte. Das Rasenturnier auf Mallorca ist mit 915 630 Euro dotiert, Hanfmann ist einziger deutscher Teilnehmer. Die Tennisprofis bereiten sich dort auf Wimbledon vor, das am nächsten Montag beginnt. Als Weltranglisten-48. ist er für das ruhmreiche Grand-Slam-Turnier gesetzt.

Otte und Marterer in Runde zwei der Wimbledon-Quali

Dies gilt nicht für zwei andere deutsche Tennisprofis. Was jedoch auch gilt, ist dass der Tag aus sportlicher Sicht für Oscar Otte und Maximilian Marterer ebenso erfolgreich war. Bei der Qualifikation für das Hauptfeld von Wimbledon haben beide die erste Runde überstanden. Otte besiegte den Franzosen Benoir Paire mit 6:3 und 6:3 und trifft nun auf den Schweizer Leandro Riedi. Marterer dagegen zog gegen den Italiener Luciano Darderi im ersten Satz mit 5:7 knapp den Kürzeren, die restlichen beiden konnte er dann jeweils mit 6:1 für sich entscheiden - auf ihn wartet nun Gauthier Onclin aus Belgien.