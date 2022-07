Tennisprofi Yannick Hanfmann ist beim ATP-Turnier in Kitzbühel ins Viertelfinale eingezogen. Der 30-jährige aus Weinheim setzte sich am Mittwoch in 2:31 Stunden mit 6:3, 6:7 (5:7), 6:4 gegen Ivan Gakhov durch.

Steht im Viertelfinale von Kitzbühel: Yannick Hanfmann. IMAGO/Hasenkopf