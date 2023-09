Handverletzung nach Dusch-Unfall: Haddad Maia sagt Teilnahme in Mexiko ab

Die Brasilianerin Beatriz Haddad Maia hat ihre Teilnahme am bald startenden WTA-1000-Turnier im mexikanischen Guadalajara abgesagt. Grund dafür ist eine Handverletzung, die sie sich beim Duschen zugezogen hat.

Via Instagram schilderte die Weltranglisten-18. ihren Fans die Situation: "Als ich aus der Dusche steigen wollte, ist die Tür einfach aufgeschlagen." Demnach sei sie anschließend mit Schnittwunden in den Händen ins Krankenhaus gefahren, die dort genäht werden mussten. Zudem veröffentlichte sie auf der Social-Media-Plattform ein Foto ihrer verarzteten Hände.

"Nach dem Schrecken geht es mir wieder gut, das hätte noch ernster sein können", so Haddad Maia weiter. "Es wird aber ein paar Tage dauern, um die Wunden zu heilen und für den zweiten Teil des Jahres zurück sein zu können."

Damit bricht dem mit knapp 2,8 Millionen Dollar dotierten Turnier, dem ohnehin bereits einige Top-gesetzte Spielerinnen fehlen, eine weitere Spielerin weg. Insgesamt nur zwei Top-10-Spielerinnen gehen in Guadalajara an den Start, an Nummer eins gesetzt ist die Weltranglistensiebte Ons Jabeur aus Tunesien, als am zweithöchsten Gesetzte wird die Griechin Maria Sakkari aufschlagen. Dabei ist das Turnier in Mexiko mit einer gewissen Relevanz bemessen. Als WTA-1000-Turnier gehört es zur höchsten Kategorie unterhalb der Grand-Slam-Turniere.