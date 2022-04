Handspiel und Rot? Nkansah kann nach der Fehlentscheidung nur grinsen

In Unterzahl hat der FSV Zwickau einen wichtigen Punkt gegen Waldhof Mannheim geholt. Der ungerechtfertigte Platzverweis erzürnte die Schwäne und ihr Publikum.

Es lief die 72. Minute in Zwickau, der FSV hatte gegen über weite Strecken überlegene Mannheimer erst kurz zuvor durch ein durchaus bizarres Verlaat-Eigentor zum 1:1 ausgeglichen. Der SV Waldhof zwang Torhüter Johannes Brinkies zu einer Rettungstat, in deren Folge jedoch Gäste-Kapitän Marcel Seegert aus kurzer Distanz und spitzem Winkel abstauben wollte. Zwickaus Abwehrspieler Steffen Nkansah eilte handlungsschnell hinzu, um für seinen geschlagenen Torwart zu retten - mit dem Unterleib wehrte Nkansah Seegerts Schuss zur vermeintlichen Ecke ab.

Doch Schiedsrichter Dr. Robin Braun hatte die Dinge gänzlich anders gesehen. Wegen Handspiels und somit Torverhinderung stellte er den Zwickauer unter lautstarken Protesten von den Rängen vom Platz - auch FSV-Trainer Joe Enochs sah im Anschluss wegen Reklamierens noch die Gelbe Karte - und gab Elfmeter.

"Dorthin, wo es dem Mann am meisten wehtut"

Auf die Frage einer Reporterin, wo er Seegerts Schuss in der entscheidenden Szene denn hinbekommen habe, sollte Nkansah später grinsend antworten: "Dorthin, wo es dem Mann am meisten wehtut." Vielleicht konnte der Ex-Braunschweiger den Platzverweis zu diesem Zeitpunkt auch schon besser verkraften. Denn schließlich hatte Brinkies den Boyamba-Elfmeter stark pariert, Zwickau in der Folge zu zehnt nichts mehr anbrennen lassen.

"Ich war wieder mal dran, einen zu halten", sagte Brinkies, der insgesamt zum neunten Mal in der 3. Liga einen Strafstoß parierte. Letztmals hatte der FSV-Kapitän am 14. April 2019 beim 1:0 in Unterhaching gehalten.

Auch Gomez fehlt beim TSV Havelse

Der Schiedsrichter-Assistent entschuldigte sich übrigens nach der Partie für den Fauxpas der Unparteiischen "in unserer Kabine", wie Nkansah berichtete. Vor dem Sportgericht wird der 25-Jährige aber dennoch nicht ohne Sperre davonkommen - mit wahrscheinlich einem Spiel ohne Nkansah muss Zwickau rechnen.

Am Sonntag in Hannover gegen den Vorletzten TSV Havelse dürfte der Innenverteidiger somit fehlen - ebenso wie der US-Amerikaner Johan Gomez, der seine fünfte Gelbe Karte sah.

Zum Thema:

Glöckner: "Der Frust ist gerade sehr groß"