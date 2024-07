Handschlag statt Scherz-Anruf: Häßler kehrt bei Spandau 06 auf die Trainerbank zurück

Thomas Häßler ist zurück im Amateurfußball: Der Welt- und Europameister wird ab sofort daran arbeiten, den FC Spandau 06 nach dem Abstieg in die Bezirksliga wieder auf Vordermann zu bringen.

Constanto Lombardo musste auch am EM-freien Sonntag nicht auf spannenden Fußball verzichten. Beim HWP-Cup, einem Blitzturnier höherklassiger Berliner Klubs, sah der Vorsitzende des FC Spandau 06, wie sich der Berliner AK im Finale im Elfmeterschießen gegen den künftigen Regionalligisten Hertha 03 Zehlendorf durchsetzte.

Nicht minder spannend ist, was sein eigener Klub dieser Tage vermeldet hat: Kein Geringerer als Welt- und Europameister Thomas Häßler wird künftig die Spandauer trainieren. Dieser Coup nahm einen Anfang, den sich Vereinsfunktionäre allerdings eher weniger wünschen: Nach dem Abstieg aus der Landes- in die Bezirksliga teilte der langjährige Spielertrainer Mahmoud Akkaoui erst Ende Juni nach längerer Bedenkzeit den Verantwortlichen mit, dass er seinen Job doch lieber nicht weiterführen möchte. Private Aspekte und ein beginnender Trainerlehrgang seien die Gründe gewesen.

Schmidt stellt den Kontakt her

Wenige Tage nach Akkaouis Abschied klingelte Lombardos Telefon. Christian Schmidt war in der Leitung. Den 54-Jährigen kennen eingefleischte Kenner des Berliner Amateurfußballs als Betreuer, zuletzt beim Sechstligisten 1. FC Wilmersdorf. "Constanto, du suchst einen Trainer?" fragte Schmidt rhetorisch. Lombardo bejahte das Offensichtliche, antwortete aber mit leichter Skepsis in der Stimme: "Du bist doch aber Betreuer." Schmidt war bei jenem Telefonat allerdings nicht alleine, sondern reichte den Hörer weiter an Thomas Häßler, den Thomas Häßler. Lombardo glaubte zuerst an einen Scherz ("ja, als würde 'Icke' Häßler mit mir telefonieren, is' klar") doch je länger der Spandauer Vereinsboss und der 101-malige Nationalspieler sprachen, desto mehr kristallisierte sich heraus, dass es den Beiden ernst ist mit der gemeinsamen Zusammenarbeit. Schmidt gehört übrigens auch zum neuen Spandauer Trainer-Team, genauso wie Assistent Chris Höche.

Häßler ließ sich auch nicht davon abschrecken, dass der frischgebackene Achtligist keine großen Summen für seine Trainer zahlen könne. "Ich will einfach das machen, was ich kann. Ich möchte wieder auf dem Platz stehen", soll der Ex-Profi als Triebfeder seines Interesses am Spandauer Trainer-Job geäußert haben. Nach laut Lombardo "zwei bis drei weiteren guten Gesprächen" habe man sich die Hand gegeben - und Häßlers Rückkehr als Trainer in den Berliner Amateurfußball war perfekt. Zwischen 2016 und 2019 bei Berlin United und zwischen 2019 und August 2022 beim BFC Preussen arbeitete Häßler bereits recht erfolgreich in der Bundeshauptstadt, feierte mit jedem seiner Ex-Klubs einen Aufstieg. Zuletzt zwangen ihn gesundheitliche Probleme zu einer Pause, die nun aber überwunden scheinen.

Hohe Anziehungskraft für neue Spieler

Der Ex-Profi wird am Ziegelhof einen Umbruch bewältigen müssen. "Aktuell haben wir 15 Spieler für die neue Saison", verrät Lombardo. Doch kurz nachdem durchgesickert war, dass die Nullsechser nächste Saison von einer Größe der deutschen Fußball-Historie gecoacht werden, habe sich das Interesse potenzieller Neuzugänge massiv erhöht. "Böse Zungen behaupten derzeit noch, ihr habt zwar Thomas Häßler, aber keine Mannschaft", erzählt Lombardo.

Mit der Verpflichtung Häßlers schwingt die Hoffnung mit, dass in Spandau wieder bessere Zeiten anbrechen. In jüngster Vergangenheit haftete dem Klub das Image an, viel Geld verbrannt zu haben. Präsidenten kamen und gingen, auf dem Platz war die Fairplay-Statistik ein wunder Punkt. "Thomas wird hier vom ersten Tag Disziplin einfordern", kündigt Lombardo an.

Den sofortigen Wiederaufstieg möchte der Klub erstmal nicht als Ziel ausrufen, zu frisch sind die Folgen des Abstiegs, zu unvollendet der aktuelle Umbruch. Doch wohin es langfristig mit dem FC Spandau 06 gehen soll, das weiß Lombardo: "Wir wollen eines Tages in die Berlin-Liga". Mit Häßler ist nun ein Trainer am Werk, der die sechste Liga bereits kennt.