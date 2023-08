"Handlungsdruck" und "Ingame-Käufe": EA SPORTS FC 24 erst ab 12 Jahren freigegeben

Erstmals in der Geschichte der Fußball-Simulation von EA SPORTS wird ein Teil in Deutschland erst ab 12 Jahren freigegeben. Lootboxen, "Handlungsdruck" und "Chats" seien drei wesentliche Gründe für die Anpassung der USK.

War FIFA 23 von der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) noch ab null Jahren freigegeben, ändert sich das mit EA SPORTS FC 24. Denn wie bekannt wurde, stuft die USK das Spiel mit einer Altersfreigabe von 12 Jahren ein - erstmalig in der Geschichte von FIFA beziehungsweise EA SPORTS FC. Gründe dafür seien "Handlungsdruck", "Ingame-Käufe und zufällige Objekte" sowie "Chats".

Ersteres bezieht sich auf zeitlich begrenzte "Angebote", die es in FIFA Ultimate Team in Form von Lightning Rounds oder Squad Building Challenges (SBC) gibt. Zu Zweiterem, also Ingame-Käufen, gehören die Lootboxen. Außerdem berücksichtigt die USK mögliche Chats, die mit Cybermobbing oder Drohungen grundsätzliche Risiken bergen können. Dass diese Anpassung der Altersfreigabe erst jetzt erfolgt, liegt an den reformierten USK-Statuten, die seit Jahresbeginn greifen und nun sogenannte Nutzungsrisiken vorsehen.

EA SPORTS hat die neue Einstufung mittlerweile auch bestätigt und teilte der "Gameswirtschaft" mit: "Obwohl es keine wesentlichen Änderungen an unseren Spielmechaniken gab, haben Madden NFL und EA SPORTS FC in diesem Jahr in Deutschland höhere Altersfreigaben und neue Deskriptoren erhalten, da die lokale Gesetzgebung neue Regeln für das USK-Einstufungsverfahren festgelegt hat." Das Unternehmen wolle alle Maßnahmen unterstützen, "die richtigen Computer- und Videospiele für ihre Familien auszuwählen".

Österreichisches Gericht erklärte Lootboxen für illegal

Gerade die Packs in FIFA Ultimate Team stehen Jahr für Jahr massiv in der Kritik. Zuletzt erklärte ein österreichisches Gericht solche Lootboxen für illegal. Der PlayStation-Hersteller Sony musste daraufhin 338,26 Euro an einen der Kläger zurückzahlen, da der Zahlungsablauf über den PSN-Store erfolgt war. "Ein Paukenschlag für die gesamte Videospiel-Branche", kommentierte der Geschäftsführer des Prozessfinanzierers Padronus, Richard Eibl, damals das Urteil.

Auch Rechtsanwalt Dr. Oliver Daum sagte damals im Gespräch mit kicker eSport, dass dieses Urteil "ein Wake-Up-Call für die Spieleanbieter" sei. Allerdings ist unklar, ob potenzielle Nachahmer in Deutschland mit ihrer Klage Erfolg hätten. Das hänge davon ab, ob die österreichische Argumentation "auch auf die deutsche Rechtsordnung anzuwenden" sei. In EA SPORTS FC 24 ist das Thema Lootboxen jedenfalls wieder aufgekommen - sogar noch vor Veröffentlichung des Spiels.