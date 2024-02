Handls turbulenter Weg zum Stammspieler: "Vielleicht hab' ich manchmal zu viel nachgedacht"

Seit Sommer 2019 verdient Johannes Handl sein Geld am Verteilerkreis bei der Wiener Austria. Erst seit Michael Wimmer das Cheftraineramt im Frühjahr 2023 übernommen hat, zählt er dort aber auch zum Stamm. Für den gebürtigen Grazer war der Weg zum Profidasein mit vielen Hürden gekennzeichnet.

14 von 17 Ligaspielen absolvierte Johannes Handl im vergangenen Herbst für die Wiener Austria, in zwölf davon stand er über die volle Spielzeit auf dem Feld, nur drei Spiele verpasste er aufgrund einer Muskelverletzung. Seitdem Michael Wimmer als Cheftrainer bei den "Veilchen" das Zepter schwingt, ist auch der 25-jährige Abwehrspieler nicht mehr aus der Defensive der Violetten wegzudenken und hat sich unter dem deutschen Coach zur klaren Stammkraft entwickelt. Das Vertrauen in seine Person kam für ihn zum rechten Zeitpunkt, wie er im Gespräch auf der "Vereinsseite" klarstellt: "Das macht dann einfach was mit dir." Mittlerweile steht er bereits bei 96 Pflichtspielen für die Wiener, sollte alles glatt laufen, darf er sich in dieser Saison bald über seinen Hunderter freuen.

Dabei schien ein Profidasein nach einer schweren Verletzung als damaliger Jugendspieler von Sturm Graz für den gebürtigen Steirer schon in weite Ferne gerückt. Nachdem bei ihm als 19-Jähriger eine Peruneussehnen-Luxation im Knöchel festgestellt worden war, musste er sich anschließend einer Operation unterziehen und war sieben Monate zum Zusehen gezwungen. Nur eine Woche nach seinem Comeback folgte die bittere Erkenntnis: Dieselbe Verletzung war wieder aufgetaucht. "Damals hatte ich Schrauben im Knöchel und die Sehne ist nicht mehr von alleine zurückgehupft. Ich hatte Höllenschmerzen, also hab' ich mich wieder unters Messer gelegt. Zum Glück ging es dann gut, auch wenn ich so etwas nie wieder erleben will."

Auf und Ab in Wien

Handl hatte schon einen Plan B im Kopf, wollte Volksschullehrer werden, gab das Kicken aber nicht auf und schloss sich 2017 dem SV Lafnitz an. Mit den Steirern konnte er direkt in seiner Debütsaison den Meistertitel in der Regionalliga Mitte und den Aufstieg in die 2. Liga feiern. Es folgten 15 Partien in der zweithöchsten Stufe und der Wechsel zu Wacker Innsbruck. "Das halbe Jahr in Innsbruck war ein Schritt raus aus der Komfortzone, in der Zeit bin ich erwachsen geworden. Ich hab' alleine in einer 30-Quadratmeter-Wohnung am Bauernhof gewohnt. Vom Balkon aus hab' ich den Kühen beim Fressen zugeschaut", erzählt Handl über seine Zeit in Tirol, während der er aber nur einmal für das Bundesligateam auflief und sonst für die Zweitmannschaft zum Zug kam. Im Juli 2019 rief dann Ralf Muhr bei ihm an und lotste ihn zur Wiener Austria, wo er eigentlich für die Young Violets eingeplant war.

Doch Handl überzeugte in der Vorbereitung und fand sich auf einmal im Profiteam der Violetten wieder. "Für mich war es schon ein Privileg, überhaupt oben mitzutrainieren. Dass es dann so schnell geht, hätte ich mir damals selbst nicht gedacht", meint der 25-Jährige, der mit einem 5:1-Sieg gegen den SV Mattersburg ein Traum-Debüt feierte, ehe er sich anschließend wieder häufiger in der 2. Liga wiederfand. "Das war schon ein zähes Hin und Her. Wo trainiere ich mit, wann spiele ich, wo spiele ich wie? Ich hatte immer die Angst, dass ich beim nächsten Fehler in der Kampfmannschaft gleich wieder nach unten rutsche. Vielleicht hab' ich manchmal zu viel nachgedacht." Erst unter Ex-Coach Peter Stöger dockte er wieder regelmäßig beim Bundesligateam an und zählte in weiterer Folge zum erweiterten Stamm der "Veilchen".

Seit Coach Wimmer das Ruder übernommen hat, ist der Abwehrspieler, der sich vor allem von Ex-Kollege Michael Madl viel abschauen konnte ("Vom Typ her, vom Auge her, vom Kopfballtiming. Er hat ein Spiel lesen können"), dort endgültig angekommen. Und geht es nach ihm, sollen noch viele weitere Spiele in der violetten Dress dazukommen. Sein Vertrag läuft im Sommer 2026 aus, doch Handl kann sich einen längeren Verbleib definitiv vorstellen: "Auf jeden Fall. Die Stimmung hier ist so positiv: Fans, Staff, Betreuer, Büro. Hier zu spielen ist für mich nicht selbstverständlich. Man muss sich als Kicker auch immer wieder vor Augen führen, dass man zu den wenigen Privilegierten gehört, die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben."

Davor ist aber noch einiges zu tun. Nach dem Herbst finden sich die Wiener mit 21 Punkten auf Platz acht wieder und kämpfen noch um den Einzug in die Meistergruppe. Zum Frühjahrsstart bekommt man es zuhause mit Überflieger TSV Hartberg (10. Februar, 17 Uhr, LIVE! auf kicker) zu tun.