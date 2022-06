Handles Wettlauf gegen die Zeit: "Wir drücken Simon die Daumen"

Simon Handle kann momentan nicht an der Sommervorbereitung bei Viktoria Köln teilnehmen. Ob der 29-Jährige zum Saisonauftakt fit wird, ist fraglich.

Ausgerechnet beim Auftakt zur Sommervorbereitung passierte es: In der ersten Trainingseinheit war Handle so unglücklich umgeknickt, dass er sich eine langwierige Verletzung am Sprunggelenk zuzog. Nicht nur die weiteren Teile der Sommervorbereitung, auch das Trainingslager verpasste der Flügelspieler, der in der abgelaufenen Spielzeit nur eine Partie verpasste.

Unklar ist, ob der 2017 aus Aue zu den Rechtsrheinern gekommene Mittelfeldmann bis zum Saisonauftakt in drei Wochen bei Waldhof Mannheim (23.7.) wieder fit ist. "Wir drücken Simon die Daumen", sagt Olaf Janßen. "Er war in der vergangenen Saison unser Dauerbrenner, auf den wir uns immer verlassen konnten, er geht stets voran und lebt unsere DNA."

Immerhin besteht Hoffnung, dass Handle für das Pokal-Duell mit Rekordmeister Bayern München rechtzeitig einsatzfähig ist. Das Spiel, das ins Müngersdorfer Stadion verlegt wurde und für das die Viktoria momentan den freien Kartenverkauf gestartet hat, wurde auf Ende August verschoben, da der FC Bayern Ende Juli noch den deutschen Supercup bestreitet.