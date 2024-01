Handballer spielen in Deutschland um den EM-Titel

Ab Mittwoch beginnt in Deutschland die Handball-Europameisterschaft. In sechs deutschen Städten wird das Internationale Groß-Turnier ausgetragen.

Fans in Deutschland-Trikots schwenken Fahnen. Bei Toren der deutschen Mannschaft jubelt fast die ganze Halle. Auf so eine Stimmung dürfen sich die deutschen Handballer freuen. "Sein Land bei einem großen Turnier zu repräsentieren, ist das Größte, was man als Sportler erleben kann", sagte Torwart David Späth vor Kurzem.

Die Europameisterschaft wird im Januar in sechs verschiedenen Städten in Deutschland ausgetragen. Für die deutsche Mannschaft geht es an diesem Mittwoch in Düsseldorf los. Der Gegner ist das Team aus unserem Nachbarland Schweiz. Am Sonntag geht es in der Hauptstadt Berlin gegen Nordmazedonien weiter. Im dritten Spiel bekommt es Deutschland mit dem starken Gegner Frankreich zu tun.

Die beiden besten Teams jeder Gruppe erreichen die nächste Runde. Dafür müsste die deutsche Mannschaft nach Köln reisen. Dort wird Ende Januar auch das Finale ausgetragen.