handball-world mit nächster Evolutionsstufe

Die Handball-Welt sieht am heutigen Donnerstag etwas anders aus, handball-world hat rechtzeitig vor der EM in Deutschland einen umfangreichen Relaunch vorgenommen. Es ist nicht die erste Evolutionsstufe seit dem Start von handball-world im Jahr 1999. Anpassungen sind dabei alleine aufgrund der technischen Entwicklungen notwendig, diese aber ist eine der tiefgreifendsten in der Geschichte von handball-world.

Erst im Herbst hatte handball-world den Zusammenschluss mit dem kicker vermeldet und betont: Als Mitglied der kicker-Familie bekommt handball-world neue Entwicklungsmöglichkeiten. Diese werden am heutigen Donnerstag auch für die Leser sichtbar: Nach nur gut zwei Monaten und vor der als Ziel gesetzten Handball-EM im eigenen Land wurde die Seiten einem umfangreichen Relaunch unterzogen.

Die Zusammenarbeit von kicker und handball-world beschränkt sich dabei nicht nur auf die Technologieebne sondern auch Redaktionen und Inhalte. "Die Ansprache des Handball-affinen kicker-Publikums und der Fans unserer Webseite kann künftig plattformübergreifend erfolgen. Das ist gerade mit Blick auf das Jahrzehnt des Handballs in Deutschland ein entscheidender Schritt", so Geschäftsführer André Tzschaschel.

Für handball-world Chefredakteur Christian Ciemalla, der vor über zwanzig Jahren auf handball-world die erste News online stellte, ist der Relaunch vor allem auf technischer Seite ein großer Schritt: "Die Europameisterschaft steht im Januar an und durch die kicker-Technologie sind wir mit der mobil-optimierten Webseite und einer bis hierhin nie dagewesenen Systemstabilität bestens gerüstet für das größte Handball-Ereignis in 2024."

Das Team von handball-world bittet dabei alle Leser um Verständnis für etwaige Probleme bei der notwendigen Umstellung. Einzelne Funktionen werden in den nächsten Ausbaustufen nachgezogen und so nach und nach auch in der Tiefe der volle Umfang der Handball-Welt erhalten bleiben.

Draußen Evolution, drinnen Revolution

Eine Veränderung ist direkt sichtbar: Ab sofort zeigt sich die mobil-optimierte Webseite handball-world.news in einer zeitgemäßen Optik. Die andere liegt unter der Oberfläche: Die Handball-Welt basiert nun auf der bewährten Technologieplattform von kicker.de.

handball-world.news ist bereits Ende 1999 mit einem digitalen Angebot an den Start gegangen. Seitdem ist viel passiert und die Plattform enorm gewachsen. Beim letzten großen Relaunch 2017 mit dem Gründungspartner w.media aus Magdeburg gehörte das Portal zu den ersten responsiv erreichbaren Sport-Webseiten im Netz.

Nun wurde die Seite optisch evolutionär weiterentwickelt: Farbgebung und Logo wurden beibehalten, der Startseitenbereich dagegen wirkt deutlich aufgeräumter. Die vor allem für die mobile Nutzung optimierte Menüführung ermöglicht es den Usern außerdem, schneller an ihre gewünschten Informationen zu kommen.

Im Backend der Webseite wurde daher alles runderneuert: Die handball-world-Redaktion arbeitet künftig im selben Content Management System wie die kicker-Redakteure und kann bei der technischen Ausgestaltung voll auf das Know-how der Entwickler des Olympia-Verlags zurückgreifen. Auch auf redaktioneller Ebene startet eine eng verzahnte Zusammenarbeit.

"Mit dem Umzug auf das neue Redaktionssystem, den umfangreichen Livetickern und einer Tiefenintegration von Video-Inhalten, wie etwa Highlight-Clips aus der Handball-Bundesliga und zur EM, ist uns schon jetzt auf technischer Ebene gemeinsam mit dem Olympia-Verlag ein Quantensprung gelungen", so Christian Ciemalla.

Über handball-world.news

Von Handballern für Handballer heißt es seit 1999 bei handball-world.news, wo sich die Welt 24 Stunden am Tag um den Handball dreht. Die Informationsquelle Nummer 1 im Handball bietet ihren Lesern Spielberichte, Statistiken, Personalien und Hintergrundgeschichten vom Amateurbereich bis in die Champions League sowie beispielsweise auch die Video-Highlights der Handball Bundesliga auf einer Plattform. Und dies für internationale Leser auch in einer englischen Version. Im Herbst 2020 startete das Portal, das jährlich auch die German Handball Awards vergibt, zudem mit der Herausgabe des Printmagazins "Bock auf Handball". handball-world.news ist eine Marke der kicker Sportsworld.

Über kicker

kicker vereint Tradition, Erfolg und Innovation - seit 1920 kommentiert kicker das Geschehen auf dem internationalen Spielfeld, berichtet von Sportlern, Vereinen und Verbänden und begleitet 2.500 Sportereignisse im Monat mit seinem Live-Ticker. kicker.tv setzt zudem auf ein umfangreiches Spektrum an Bewegtbildinhalten, im Voice-Sektor ist die Marke mit verschiedenen Podcasts, wie "kicker MEETS DAZN" und "FE:male view on football" vertreten. Gemeinsam mit den Printausgaben erreicht das breite Digitalangebot monatlich über 13 Millionen Fußballbegeisterte und ist damit Deutschlands reichweitenstärkste Sportmedienmarke. Zusammen mit dem Olympia-Verlag fördert kicker innovative Digital-Konzepte der Sport- und Medienbranche und beteiligt sich u.a. an Tickaroo, EarlyGame und Thinking Apps.