Handball-WM kompakt: Der Kampf um die Medaillen

Die Favoriten haben sich durchgesetzt. Olympiasieger Frankreich ist auch nach dem Viertelfinale gegen Tschechien weiterhin mit makelloser Bilanz unterwegs und trift im Halbfinale nun auf Schweden, das dem deutschen Team im ersten Durchgang bereits den Schneid abkaufte. Auch Rekordeuropameister Norwegen steht nach Triumph über die Niederlande vor Edelmetall. In der Vorschlussrunde wartet nun Dänemark, das sich gegen Montenegro durchkämpfte.

Halbfinale

Die Gastgeber Dänemark und Norwegen stehen sich im skandinavischen Derby gegenüber, im Vorjahr duellierten sich beide Teams im Finale der Europameisterschaft und auch bei der letzten Weltmeisterschaft holten beide Teams Medaillen.

"Sie sind eine wirklich gute Mannschaft, und zu Hause in der (Jyske Bank) Boxen haben sie so viel Unterstützung. Es wird mit Sicherheit ein schweres Spiel. Wir haben uns in den letzten Jahren immer schwer getan, wenn wir gegen sie gespielt haben. Sie sind wirklich stark in der Verteidigung, also wird es ein gutes Spiel und wir werden alles geben, um auch dieses zu gewinnen", so Norwegens Silje Solberg und Dänemarks Sandra Toft betonte: "Es wird magisch sein, im Halbfinale der Weltmeisterschaft gegen Norwegen zu spielen." Beide Torhüterinnen waren im Viertelfinale jeweils der "Player of the match" für ihr Team.

Der dritte Gastgeber Schweden geht als Außenseiter in das Duell mit dem Olympiasieger. "Seit ich zurück bin, haben wir in zehn großen internationalen Wettbewerben nur ein Halbfinale verpasst. Das macht uns sehr stolz, ist aber auch sehr wichtig, denn diese Zeit ist das Aushängeschild des französischen Handballs. Aber man darf nicht vergessen, dass es schwer ist, sehr schwer. Jetzt werde ich die Spielerinnen ein wenig motivieren, damit wir noch ein bisschen weiter gehen können", so Frankreichs Nationaltrainer Olivier Krumbholz.

"Wir hatten bisher einen großartigen Wettkampf, natürlich haben wir zum ersten Mal in Schweden zu Hause gespielt, aber jetzt sind wir hier in Herning und wollen die bestmögliche Leistung bringen, um eine Medaille zu gewinnen", erklärt Schwedens Rechtsaußen Nathalie Hagman.

Viertelfinale

Siebtes Spiel, siebter Sieg - Olympiasieger Frankreich stürmte mit einem souveränem 33:22 (18:16) über Tschechien ins Halbfinale der Handball-WM. Trainer Olivier Krumbholz konnte die Einsatzzeiten komplett verteilen, am Ende war Estelle Nze-Minko (5) Toptorjägerin der Equipe Tricolore, Torhüterin Laura Glauser ragte mit 12 Paraden (67 % Fangquote) heraus. Bei Tschechien erzielte Marketa Jerabkova sechs Treffer.

Rekordeuropameister Norwegen kann weiter von der Titelverteidigung träumen. Nach der Hauptrundenniederlage gegen Frankreich zeigte sich das Team von Trainer Thorir Hergeirsson erholt, besiegte die zuvor noch unbesiegte Mannschaft der Niederlande mit 30:23 (12:11). Torhüterin Silje Solberg sollte mit 14 Paraden und einer Fangquote von 42 % anschließend als Spielerin der Partie geehrt werden, die meisten Tore erzielte Stine Skogrand (9).

Deutschlands Handballerinnen haben den Einzug ins Halbfinale der Handball-WM verpasst. Nach einer katastrophalen ersten Halbzeit lag das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch bereits zur Pause hoffnungslos mit 6:16 zurück. Die DHB-Frauen bewiesen Moral, konnten sich sogar zwischenzeitlich bis auf vier Tore (18:22) herankämpfen, aber am Ende setzte es ein deutliches 20:27. Vor rund 6000 Zuschauern waren Co-Kapitänin Alina Grijseels, Amelie Berger und Viola Leuchter mit jeweils vier Toren beste Werferinnen im deutschen Team, das seine schwächste Turnierleistung bot.

Nach dem Hauptrundensieg über die deutsche Mannschaft traf Dänemark im Viertelfinale in der ausverkauften Arena in Herning auf Montenegro. Dabei hatte der Co-Gastgeber in der ersten Spielhälfte etwas mehr Zugriff und lag zur Pause mit 13:10 vorne. Zu Beginn der zweiten Halbzeit setzten sich die Däninnen dann deutlich ab. Montenegro kam zurück ins Spiel, konnte den Rückstand aber nicht mehr wettmachen. Dänemark trifft nach dem 26:24-Sieg im Halbfinale auf Norwegen.