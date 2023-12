Henny Reistad und der Eintrag in die WM-Historie

Im Halbfinale der Handball-WM der Frauen lieferten sich Norwegen und Dänemark ein packendes Halbfinale. Dass am Ende Norwegen jubelte, lag auch an Henny Reistad, die dabei ein Kapitel für die WM-Geschichtsbücher schrieb.

Den Rekord für die meisten Tore in einem WM-Spiel für Norwegen hatte bislang Kjersti Grini inne, die 1999 beim 38:11 gegen Australien 14 Tore erzielte. Eines mehr verbuchte gestern Henny Reistad, die im Halbfinale beim 29:28 gegen Dänemark mit 15 Treffern auftrumpfte und die Verlängerung prägte: Sechs Tore erzielte Norwegen nach dem 23:23 in der regulären Spielzeit - alle sechs erzielte Henny Reistad.

Die Klasse von Henny Reistad steht außer Frage: Sie debütierte mit 19 Jahren bereits 2018 in der A-Nationalmannschaft von Norwegen, war 2021 erstmals bei einer WM dabei und hat bereits mit 24 Jahren sowohl EM- wie auch WM-Siege in ihrer Vita stehen. Bei Olympia ist es Bronze, Gold soll aber im Sommer in Paris auch dort folgen. Bei der EM 2022 wurde sie als MVP ausgezeichnet und nun trumpfte sie im Halbfinale auch bei der WM groß auf.

Während der ersten sechzig Minuten war Henny Reistad an der Aufholjagd beteiligt, mit der Norwegen nach einem 1:5-Start und einem 9:14 zur Pause zum Ausgleich und in die Verlängerung kam. In dieser legte sie das 24:23 vor. Und das 25:24, und das 26:25, das 27:26, das 28:27 und eben auch das 29:28, das Dänemark nicht mehr beantworten konnte. Insgesamt standen mit den sechs Treffern in der Verlängerung fünfzehn Tore zu Buche, vier davon per Siebenmeter.

Mehr als die Hälfte der Tore ihres Teams und das in einem WM-Halbfinale, ein Ausrufezeichen. "Ich denke, das ist eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe, und ich bin überglücklich über das Ergebnis", erklärte Henny Reistad danach gegenüber der IHF. Sie strahlte aber vor allem aufgrund der erfolgreichen Aufholjagd und des Einzugs ins WM-Finale.

"Es ist beeindruckend von der Mannschaft", betonte Reistad den Teamerfolg. Dänemark konnte sie nicht stoppen - obschon der dänische Coach Jesper Jensen als ihr Vereinstrainer in Esbjerg ihre Klasse nur all zu gut kennt. "Hoffentlich haben viele Kinder dieses Spiel gesehen und sich davon inspirieren lassen. Wir haben ein fantastisches Spiel geliefert", so der Däne nach diesem Krimi mit Verlängerung.

Der allgemeine Rekord für die meisten Tore in einem Spiel liegt übrigens weiter bei Natalija Todorovska, bei der Handball-WM 2005 in Russland für Nordmazedonien im Spiel gegen Kamerun sogar 21 Treffer erzielen konnte. Die 15 Halbfinale-Treffer von Henny Reistad sind somit nur Norwegen-Rekord bei einer WM, aber ein Eintrag in die Geschichtsbücher der Weltmeisterschaften im Handball sollten ihr - auch aufgrund der 6 Tore in der Verlängerung sicher sein.

