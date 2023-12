Handball-WM der Frauen: Tore werfen für eine Medaille

Heute tritt die deutsche Handball-Nationalmannschaft bei der WM gegen Gastgeber Dänemark an. Bislang hat Deutschland richtig gut gespielt.

Bislang gab's für die deutschen Frauen einiges zu feiern. TT NEWS AGENCY/AFP via Getty Images

Die Fans der Gegnerinnen werden sehr laut sein. Damit rechnen die deutschen Handballerinnen. Denn bei ihrem nächsten Spiel bei der Weltmeisterschaft treten sie am Montag gegen die Spielerinnen aus Dänemark an, und zwar in deren Heimat. Denn Dänemark richtet die WM zusammen mit den Nachbarländern Norwegen und Schweden aus.

Der Trainer des deutschen Teams Markus Gaugisch sagte aber: "Wir haben keinen Druck, aber wir haben Bock. Wir haben einen riesigen Bock, um diesen Platz eins zu kämpfen." Platz eins bedeutet aber nicht die Goldmedaille, sondern erst mal der Sieg in der Gruppe.

Selbst wenn es damit nicht klappt, stehen die Handballerinnen im Viertelfinale der WM. Das ist schon viel wert. Denn damit hat die Mannschaft zum ersten Mal seit vielen Jahren die Chance, um eine Medaille mitzuspielen.

Außerdem ist mit dem bisherigen Abschneiden bei der WM sicher, dass sie an den Olympischen Spielen nächstes Jahr teilnehmen dürfen. Deutschland hat bislang alle drei WM-Spiele gewonnen.