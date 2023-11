Handball-WM der Frauen: Datum, Ort, Modus, Übertragung

Ab Ende November beginnt die Handball-Weltmeisterschaft 2023 der Frauen. Alle Informationen zum Turnier hier im Überblick.

Das Ziel aller Teams: In der Jyske Bank Boxen im dänischen Herning wird das Finale ausgetragen. IMAGO/Gonzales Photo

In die 26. Ausgabe der Frauen-Handball-WM geht Norwegen als amtierender Titelträger. Die Norwegerinnen setzten sich 2021 im Finale gegen Spanien zum vierten Mal die Krone auf. Der letzte deutsche WM-Triumph ist auf das Jahr 1993 datiert.

Wann findet die Hanndball-WM der Frauen 2023 statt?

Die Weltmeisterschaft wird am 29. November mit vier gleichzeitig stattfindenden Vorrundenspielen eröffnet. Die Viertelfinalspiele sind auf den 12. und 13. Dezember terminiert, die Halbfinals werden am 15. Dezember ausgespielt, das Finale sowie das Spiel um Platz drei steigen am 17. Dezember.

Wo wird gespielt?

Das Turnier wird an sechs Orten, die sich gleichmäßig auf die drei Gastgeberländer Dänemark, Norwegen und Schweden aufteilen, ausgetragen. In Dänemark wird in Frederikshavn und Herning, wo auch die Halbfinals und das Finale stattfinden, gespielt. Dort werden auch die deutschen Handballerinnen ihre Vorrundenspiele haben. Stavanger sowie Trondheim sind die norwegischen Spielorte und Göteborg sowie Helsingborg die schwedischen.

Der Modus im Überblick

An der Weltmeisterschaft nehmen 32 Teams, die in der Vorrunde auf acht Vierergruppen aufgeteilt wurden, teil. Während die Gruppenvierten im sogenannten President's Cup ihre Endplatzierungen ausspielen, ziehen die besten drei Mannschaften jeder Vorrundengruppe in die vier Hauptgruppen ein.

Die Ergebnisse aus der Vorrunde - mit Ausnahme des Spiels gegen den Tabellenletzten - werden dabei mit übernommen. In den jeweiligen Sechsergruppen der Hauptrunde werden dann drei weitere Partien gegen Mannschaften aus einer anderen Vorrundengruppe gespielt. Die Erst- und Zweitplatzierten aus jeder Hauptrundengruppe stehen dann im Viertelfinale, ab dem es im K.-o.-Modus weitergeht.

Wann spielen die deutschen Handballerinnen?

Die Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch trifft am Donnerstag, den 30. November, um 18 Uhr auf Japan. Am 3. Dezember (18 Uhr) folgt die Begegnung mit dem Iran. Das abschließende Vorrundenspiel gegen Polen findet einen Tag später am 4. Dezember (20.30 Uhr) statt. Im Falle einer erfolgreichen Vorrunde sind die deutschen Hauptrundenspiele auf den 7., 9. und 11. Dezember terminiert.

Wer überträgt die Handball-WM der Frauen 2023?

Die Spiele der Handball-WM werden nicht frei empfangbar ausgestrahlt. Stattdessen bietet der Internet-Sender "sportdeutschland.tv" eine gebührenpflichtige Option an. Für 15 Euro können dort alle 112 Spiele der WM gesehen werden, einzelne Spiele werden für fünf Euro angeboten, zudem gibt es den Finalpass, mit dem man die Halbfinals sowie das Spiel um Platz drei und das Finale verfolgen kann, für zehn Euro.