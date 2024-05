Handball-Westschlager am Sonntag in der Eishockey-Arena

Der VfL Eintracht Hagen steht vor dem persönlichen Saisonhöhepunkt. Der Handball-Zweitligist wird am Pfingstsonntag auf ungewohntem Terrain spielen. Für das Heimderby gegen TUSEM Essen ziehen die Westfalen in die Eissporthalle am Seilersee, die Heimstätte der Iserlohn Roosters.

Normal wird in der Balver Zinn-Arena Eishockey der DEL gespielt. IMAGO/Eibner