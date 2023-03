Handball trauert um Ex-Ligapräsident Reiner Witte

Der deutsche Handball trauert um Reiner Witte. Der langjährige Bundesliga-Präsident und Vizepräsident Recht des Deutschen Handballbundes (DHB) starb am Freitag nach langer schwerer Krankheit.

Witte starb nur zwei Tage nach seinem 68. Geburtstag im Kreise seiner Familie im niedersächsischen Langwedel. "Reiner Witte war in verschiedensten Funktionen mit begeisternder Leidenschaft und beeindruckendem Fachwissen einer der Gestalter des deutschen Handballs. Mit seinem Wirken hat er Spuren in seinem Landes- und Regionalverband, im DHB und vor allem in der Handball-Bundesliga hinterlassen", sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann: "Diese Nachricht macht uns sehr traurig. Unser Mitgefühl gilt vor allem seiner Frau und seinen Kindern."

Witte arbeitete als Rechtsanwalt und Unternehmer und brachte sein juristisches Wissen von 2002 bis 2008 als DHB-Vizepräsident Recht ein. Von 2008 bis 2014 hatte der frühere Bundesliga- und Nationaltorhüter (5 Länderspiele) als Ligapräsident für die Geschicke der 1. und 2. Bundesliga der Männer verantwortlich gezeichnet, ehe er das Amt aus gesundheitlichen Gründen abgab und Uwe Schwenker die Nachfolge antrat.

Am Dienstag war ebenfalls bekannt geworden, dass Rolf Brack verstorben ist. Die Trainer-Ikone wurde 69 Jahre alt.