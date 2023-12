Handball Super Cup künftig gemeinsame Veranstaltung von HBL und HBF

Die Eröffnung der Handball-Saison 2024/25 bietet Einzigartiges: Erstmals in der Geschichte des Handball Super Cup werden im PSD Bank Dome in Düsseldorf am 31. August 2024 zwei Titel von zwei Handball-Bundesligen ausgespielt.

Auf die gemeinsame Ausrichtung des Handball Supercups der Frauen und Männer haben sich die Handball Bundesliga Frauen (HBF) und die HBL GmbH, die den Spielbetrieb der Männer organisiert, verständigt. Erst in der vergangenen Woche hatte die HBL den Spieltermin bestätigt.

"Die Dachorganisationen HBF und HBL sowie D.Sports gehen mit dieser Entscheidung bewusst neue Wege und bieten an einem Tag, unter einem Dach, zwei Spitzenpartien im Handball an. Damit steht auch fest, dass an diesem Samstag zwei Meister- und zwei Pokalsiegerteams nach Düsseldorf kommen werden. Männer- und Frauen-Handball rücken somit im Jahrzehnt des Handballs noch enger zusammen", heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung.

"Die Super Cup-Spiele der Frauen und Männer versprechen einen großartigen Handball-Tag am 31. August 2024 im PSD Bank Dome. In der Zusammenführung dieser beiden Spiele liegt eine Chance, noch mehr Aufmerksamkeit für diesen schönen Sport zu generieren", so Burkhard Hintzsche, Stadtdirektor der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf.

"Erstmalig schaffen wir für den Saisonauftakt von HBL und HBF eine gemeinsame große Bühne, mit der wir auch den Handball der Frauen einer breiteren Öffentlichkeit näherbringen können. Die doppelte Titelvergabe von Frauen und Männern verspricht Spitzenhandball und Spannung für die ganze Handball-Familie", erklärt Andreas Thiel, in Personalunion Vorsitzender der HBF und Justitiar der HBL.

Vorfreude bei Bohmann, Wendt und Schwenker

"Den Super Cup gibt es seit 1994. Die vergangenen sechs Jahre haben wir gemeinsam mit der Sportstadt Düsseldorf genutzt, um das Spiel unseres Meisters gegen den Pokalsieger kontinuierlich weiterzuentwickeln", betont HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann.

"Jetzt öffnen wir das bisherige Konzept und sind davon überzeugt, dass wir mit der Handball Bundesliga Frauen, D.Sports und vier überragenden Teams aus beiden Bundesligen einen fantastischen Handballabend kreieren, der durch großartige sportliche Leistungen auf dem Spielfeld und durch eine einzigartige Stimmung auf den Rängen begeistern wird", so Bohmann weiter.

"Mit dem Handball Super Cup starten wir gleich mit einem Top-Event in die neue Spielzeit. Das Duell der Titelträger von Frauen und Männern im Doppelpack gibt es zum ersten Mal und wir freuen uns sehr darüber, Teil dieses neuartigen Formats zu sein. Teams, Fans und Zuschauer dürfen einem tollen und ereignisreichen Tag im PSD Bank Dome in Düsseldorf entgegenblicken", erklärt HBF-Geschäftsführer Christoph Wendt.

"Handball ist bodenständig und eine ungemein familienfreundliche Sportart. Durch die Verbindung beider Super Cups an diesem Samstag bieten wir nicht nur absoluten Spitzenhandball aus beiden Bundesligen, sondern auch einen Doppelpack, der Unterhaltung und Spannung für die ganze Familie bietet", führt Uwe Schwenker an.

Der HBL-Präsident ist optimistisch, mit der Zusammenführung auch den Zuschauern einen Mehrwert zu bieten: "Wir sind davon überzeugt, dass wir gemeinsam mit unseren Fans und mit Topspielerinnen und Topspielern einen großartigen Handballabend in der Sportstadt Düsseldorf feiern werden."

Welche Klubs spielen beim Super Cup?

Die Entscheidung über den ersten Teilnehmer am Handball Super Cup 2024 fällt am 10. März des kommenden Jahres, wenn die HBF ihren Pokalsieger beim Haushahn Final4 kürt. Der DHB-Pokalsieger der Männer wird am 14. April im Finale des REWE Final4 ermittelt. Die Deutschen Meister stehen spätestens mit dem letzten Spieltag der HBF (25. Mai 2024) und der HBL (02. Juni 2024) fest.

Zur Historie: Düsseldorf ist der mittlerweile elfte Gastgeber des Turniers, das seit 1994 ausgetragen wird. Am 17. August 1994 kreuzten damals in Koblenz der Meister THW Kiel und der Pokalsieger SG Wallau/Massenheim die Klingen. Bevor 1998 zum zweiten Mal in der Zweiflüssestadt von Rheinland-Pfalz gespielt wurde, waren auch noch Kiel, Berlin und Hamburg Ausrichter.

Ab 1999 gelang es dann dem Wettbewerb eine längerfristige Heimat zu geben. Hannover durfte viermal in Folge das Turnier ausrichten, es folgten 2003 dann zwei Ausgaben in Dessau. Im Anschluss wurde acht Jahre im Bundesland Bayern von 2005-2012 gespielt, sieben Mal hieß der Ausrichter München, unterbrochen wurde es aufgrund von Umbaumaßnahmen nur 2009 vom Duell zwischen Doublesieger THW Kiel und dem Vizemeister HSV Hamburg in Nürnberg.

2013 wurde einmal in Bremen gespielt, ehe sich dann Stuttgart den Zuschlag sicherte. 2018 fand dann der Wechsel nach Düsseldorf statt. Mit der siebten Ausgabe zieht Düsseldorf im kommenden Jahr mit Rekordhalter München numerisch gleich. "Düsseldorf hat gute Karten, aber wir wollen mit dem Supercup auch gerne dahin, wo die Handball-Bundesliga nicht zuhause ist", hatte Bohmann schon direkt nach der letzten Ausgabe im August dieses Jahres erklärt.

Schon seit 2014 bildet man mit dem Online-Fotoservice Pixum eine Namenspartnerschaft. Hier läuft der Vertrag nach früheren Angaben des Ligaverbands eigentlich noch bis 2024. Dennoch vermied die HBL in ihrer aktuellen Aussendung das Namenspatronat.

Der Supercup der Frauen wurde erstmals 2008 in Koblenz ausgetragen und ein Jahr später in Rotenburg an der Fulda. Nach einer Pause wurde er 2015 wiederbelebt und in der Folge jährlich von einer der beiden qualifizierten Mannschaften in Zusammenarbeit mit der HBF veranstaltet.

2024 finden nun beide Events erstmals unter einem gemeinsamen Dach in der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen statt. Der Vorverkauf hat bereits begonnen, Tickets kosten im Ticketshop der HBL zwischen 11 und 49 Euro. Für die Kategorien 3, 4 und 5 sind weitere Ermäßigungen für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre möglich.

