Handball Super-Cup in Afrika: Erstes Ticket für IHF Super Globe 2024 vergeben

In Algerien kämpften die vier besten Teams aus Afrika um den Titel beim Super Cup. Am Ende setzte sich Al-Ahly in einem rein ägyptischen Finale gegen Zamalek durch.

In der 31. Auflage des CAHB African Super Cups versammelten sich die acht besten Teams Afrikas in Oran, Algerien im Kampf um den Titel. Im Final4-Modus kämpften jeweils vier Frauen- und Männerteams um den Einzug in das Finale.

Im ersten Halbfinale deklassierte Zamalek deutlich den Gegner aus Kongo, Jeunesse Sportive de Kinshasa mit 41:29. Auch im zweiten Halbfinale setzte sich mit Titelverteidiger Al-Ahly ein ägyptisches Team durch. Gegen BMC, ebenfalls aus dem Kongo, holte das Team von Cheftrainer David Davis einen souveränen 38:27-Erfolg.

Al-Ahly verbessert in der zweiten Hälfte

Zum siebten Mal in Folge duellierten sich Zamalek und Al-Ahly dann im Finale, beide Teams konnten das Finale jeweils drei Mal für sich entscheiden. In der ersten Hälfte lieferten beide Teams eine Duell auf Augenhöhe ab und trennten sich zur Halbzeitpause mit 10:10. In den zweiten 30 Minuten drehte Al-Ahlys Abd Elrahman Ali Sayed, der später als Spieler des Spiels ausgzeichnet wurde, auf und sicherte seinem Team einen knappen 23:21-Erfolg und damit den dritten Titel in Folge.

Bei den Frauen setzte sich Primeiro de Agosto im angolischen Duell gegen Petro Atletico de Luanda im Finale durch. Zuvor hatte der amtierende Titelverteidiger Petro Atletico de Luanda das Frauenteam von Al-Ahly aus dem Turnier gekegelt. Primeiro de Agosto setzte sich im zweiten Halbfinale mit einem 33:24 deutlich gegen den kongolesischen Vertreter DGSP durch.

Zweiter Teilnehmer beim Super Globe ist fix

Mit dem Sieg beim Afrikanischen Super Cup sicherte sich Al-Ahly zum dritten Mal in Folge die Startberechtigung für den IHF Super Globe, für das auch Titelverteidiger SC Magdeburg bereits qualifiziert ist.

Aktuell sind die Rahmenbedingungen des IHF Super Globe 2024 noch unklar. Der Vertrag mit Saudi-Arabien, die die Klub-Weltmeisterschaften in den vergangenen vier Jahren ausgerichtet haben, ist im letzten Jahr ausgelaufen. Wie es mit dem Super Globe in diesem Jahr weitergeht, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.