Handball Super Cup: Drei von vier Teilnehmern fix

Am 31. August starten die Daikin Handball-Bundesliga und die Handball Bundesliga Frauen gemeinsam in die neue Spielzeit. Im PSD Bank Dome zu Düsseldorf werden dann die ersten Titelträger der neuen Saison ermittelt: Es geht um den Super Cup. Das Teilnehmerfeld wird immer konkreter.

Welche Mannschaften kämpfen um den Handball Super Cup?

Bei den Frauen herrscht Planungssicherheit. Die TuS Metzingen hat sich beim Haushahn Final4 in Stuttgart am 10. März den Sieg im DHB-Pokal geholt und dadurch für den Super Cup qualifiziert. In Düsseldorf spielt man gegen die SG BBM Bietigheim, die seit dem 11. Mai als Deutscher Meister feststeht. In der kommenden Saison läuft die Mannschaft allerdings als HB Ludwigsburg auf.

Bei den Männern schnappte sich der SC Magdeburg den DHB-Pokal. Beim REWE Final4 in Köln setzte sich der SCM am 14. April im Finale gegen die MT Melsungen durch. Auch in der Handball-Bundesliga führt das Team von Bennet Wiegert die Rangliste an. Sollte Magdeburg diese Saison das Double gewinnen, dann würde der Vizemeister das Ticket für den Super Cup erhalten, nicht der Pokalfinalist MT Melsungen.

Rechnerisch können neben Magdeburg (52:6) auch noch die Füchse Berlin (52:10), die SG Flensburg-Handewitt (46:14) und der THW Kiel (42:16) auf einem der ersten beiden Plätze ins Ziel einlaufen. Die drei Verfolger müssen dabei aber auf Patzer des SCM hoffen.

Was kosten die Tickets für den Handball Super Cup?

Die Tickets für den Handball Super Cup werden in sechs Preiskategorien angeboten, die günstigsten Tickets befinden sich im Oberrang hinter den Toren für jeweils 11 Euro, weitere Tickets sind für 17 Euro, 24 Euro und 32 Euro erhältlich. Die teuersten Tageskarten entlang der Seitenlinie im Unterrang kosten 49 Euro. Für alle regulären Eintrittskarten kann Ticketpay genutzt werden. Die Tickets gelten jeweils als Dauerkarte für beide Spiele. Zudem gibt es auch ein Kontingent für VIP und Logenplätze - Anbieter Eventim bietet die Logen-Tickets aktuell für 187,50 Euro an. Zusätzlich kann ein Parkticket für die Tiefgarage bei Eventim für 11 Euro erworben werden.

Welche ermäßigten Tickets gibt es?

Für Kinder und Jugendliche bis einschließlich sechzehn Jahre sowie Schwerbehinderte mit Merkzeichen B gibt es in den Kategorien 3, 4 und 5 eine Ermäßigung von 20%. Damit kosten die preiswertesten Tickets nur 8,80 Euro, weitere ermäßigte Tickets gibt es zum Preis von 13,60 Euro und 19,20 Euro. Kinder bis einschließlich 6 Jahre haben freien Eintritt ohne Sitzplatzanspruch. Auch Rollstuhltickets (inkl. Begleitperson) können für 11 Euro erworben werden.

Auch für Handballfans mit Seheinschränkung bieten die Veranstalter in Zusammenarbeit mit einem Anbieter einen ermäßigten Einlass inklusive Audiodeskription an. Der Ticketpreis inkl. Begleitperson beträgt 11 Euro. Offizielle Ticketpartner sind Ticketpay bzw. für die VIP-Pakete dann Eventim.

Gruppentickets ab 10 Personen werden für die Kategorien 2 (32 Euro), 3 (24 Euro) und 4 (17 Euro) angeboten. Auch hier soll die Ermäßigung bis zu 20 % betragen, dies sei aber nicht mit weiteren Ermäßigungen kombinierbar.

Wer ist Rekordsieger beim Handball Super Cup?

Bei den Frauen wird zum elften Mal ein Super Cup ausgespielt, erst seit 2015 jährlich. Die SG BBM Bietigheim konnte sich schon fünfmal den Pokal (2017, 2019-23) holen, der Thüringer HC (2015-16, 2018) dreimal. Die ersten beiden Ausgaben gingen hingegen an den HC Leipzig (2008) und den VfL Oldenburg (2009). Die TuS Metzingen spielt erstmals um den Super Cup.

Bei den Männern konnte der THW Kiel bei den vergangenen 30 Veranstaltungen schon 13 Mal seit 1994 den Titel holen, zum ersten Mal bei der zweiten Auflage 1995 und zuletzt 2023. Dahinter folgen den TBV Lemgo Lippe und der HSV Hamburg mit jeweils vier Triumphen vor der SG Flensburg-Handewitt und den Rhein-Neckar Löwen mit je drei Triumphen.

Magdeburg konnte 1996 und 2001 den Pokal gewinnen, die Auftaktveranstaltung ging an die SG Wallau-Massenheim. Die Füchse Berlin hatten nur nach dem Sieg im DHB-Pokal 2014 um den Super Cup gekämpft, mussten sich damals aber dem THW Kiel geschlagen geben.