Handball-Rentner Mikael Aggefors: "Es ist ein Märchen, das sich abspielt"

Nach der Suspendierung von Nikola Portner hat der SC Magdeburg Mitte April schnell reagiert und mit Mikael Aggefors kurzfristig einen Ersatz gefunden. Mit dem SC Magdeburg gewann er in der kurzen Zeit schon zwei Titel, am Wochenende könnte zum Abschluss noch ein dritter folgen - und am Mittwoch ist er zurück im Job.

Mikael Aggefors: Double-Sieger Sascha Klahn