Deutschland gewarnt vor "dreckigen Spielweise" von Montenegro

Die große Paris-Party, da sind sich die DHB-Frauen und ihr Coach einig, soll am Samstag (14.15 Uhr/ARD und Dyn) steigen. Dann besitzt die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) in Neu-Ulm im Duell mit Montenegro ihren (höchstwahrscheinlich) ersten Olympia-Matchball. Die erste Teilnahme an Sommerspielen seit 16 Jahren ist greifbar nah - und das ganz nebenbei auf der großen TV-Bühne im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.

"Grundsätzlich erwarte ich einen genauso großen Fight wie heute", sagte Kapitänin Emily Bölk nach der reifen Leistung beim 31:25 gegen Slowenien am Donnerstag. "Das war bereits die halbe Miete", fasste Torhüterin Dinah Eckerle nach dem Spiel treffend zusammen. Montenegro, meinte Bölk allerdings, werde Deutschland mit seiner "ich sag' mal dreckigen Spielweise" vor eine Herausforderung stellen: "Da müssen wir uns auf was gefasst machen."

Doch Gaugischs Team, das zeigte die beeindruckende Vorstellung gegen Slowenien, scheint bereit. Das deutsche Team präsentierte sich anders als in anderen wegweisenden Spielen in der Vergangenheit physisch auf der Höhe, hatte gegen die Sloweninnen stets eine Antwort parat, spielte eine erste Hälfte fast ohne Fehler - und überhaupt: Die schon oft so anfälligen Nerven schienen diesmal nicht nur zu halten, sondern extrem stabil zu sein.

"Das macht mich sogar extra stolz, weil ich glaube, es sind viele da draußen, die manchmal ein bisschen gucken und darauf warten, dass wir stolpern oder da eben in der einen oder anderen Sekunde die Nerven zu sehr flattern", sagte Bölk zufrieden und mit etwas Genugtuung, auch wenn die Kapitänin selbst keinen starken Tag erwischte und nach dem Auftakttreffer und einer frühen ersten Zeitstrafe nur defensiv Akzente setzen konnte.

Auftaktsieg Ergebnis einer starken Teamleistung

Der Sieg der DHB-Frauen lag an einer ansonsten starken Teamleistung, auch wenn der Sieg mit einer besseren Chancenverwertung von den Außenpositionen noch höher hätte ausfallen können. Nicht zuletzt aber auch an der nach ihrer Verletzung stark zurückgekehrten Spielmacherin Alina Grijseels - und an der überragenden Torfrau Katharina Filter.

"Wir haben gezeigt, dass wir es können und dem Druck standhalten", sagte Gaugisch glücklich und betonte: "Ich will am Sonntag nicht in der Halle sitzen und darauf warten, wie Slowenien gegen Montenegro spielt. Wir wollen den Job selbst erledigen", verkündete der 49-Jährige.

Montenegro sieht sich als Außenseiter

"Deutschland ist wahrscheinlich der Favorit, weil es in seinem Land gespielt wird, Slowenien ist auch eine hervorragende Mannschaft, aber wir sind es auch. Sicherlich ist Deutschland der größte Favorit", erklärte Montenegros Ivona Pavicevic im Vorfeld des Turniers.

"Wir müssen im Umschalten ruhig bleiben, nichts überstürzen, und generell muss es etwas anders ablaufen. Wir müssen den richtigen Rhythmus und eine gute Chance finden. Wir werden uns das Spiel zwischen Slowenien und Deutschland ansehen und es gibt viel Material, das wir uns ansehen und auf Samstag vorbereiten können", mahnt Montenegros Trainerin Bojana Popovic.

Kreisläuferin Tanja Brnovic betonte, nach dem mühsamen Auftakterfolg über Paraguay: "Sie haben hervorragende Abwehrspielerinnen, die in der Champions League auf höchstem Niveau spielen. Der Fokus liegt auf ihnen, wir werden versuchen, sie individuell zu stören, aber auch ihren Spielfluss zu unterbinden."

"Es ist doch eine Super-Möglichkeit. Zu zeigen, dass dieser Weg der deutschen Frauen-Nationalmannschaft ein guter ist", sagte Gaugisch mit Blick auf das bereit liegende Ticket: "Das zu schaffen, ist eine unfassbar gute Chance."

Olympiaqualifikation im Fernsehen

Der Streaminganbieter Dyn überträgt sämtliche deutsche Partien im Rahmen der Olympiaqualifikation, Moderatoren sind bislang nicht bekannt. Alle Partien werden aber auch im Free-TV übertragen. Das Spiel am Donnerstag gegen Slowenien überträgt Sport1, als Kommentator war dort zuletzt Uwe Semrau im Einsatz.

Am Wochenende überträgt die ARD die beiden Duelle gegen Montenegro und Paraguay, hier wird Markus Herwig kommentieren, als Expertin ist Anna Loerper angekündigt. Die IHF übeträgt sämtliche Partien der drei Olympiaqualifikationsturnier auf ihrem YouTube-Kanal. Die Partien der deutschen Mannschaft könnten von einem Geoblocking betroffen sein.

Liveticker Deutschland - Montenegro

Aufgebote

Im Vergleich zur EM-Qualifikation wurden Linksaußen Nada Kadovic, Spielmacherin Nikolina Markovic und die im rechten Rückraum heimischen Jelena Vukcevic (alle Buducnost Podgorica) und Durdina Malovic (SCM Craiova/ROU) aussortiert. Somit besteht der Kader für die Duelle mit Paraguay, Deutschland und Slowenien nur aus 17 Spielerinnen.

"Die Olympischen Spiele sind der Traum eines jeden Sportlers, besonders für eine neue Generation wie die unsere. Das Motiv ist nie größer, wir sind uns bewusst, dass die nächste Gelegenheit erst in 4 Jahren ist, ob in dieser Zusammensetzung oder nicht, wir werden nicht daran denken", erklärt Itana Grbic im Vorfeld.

Im deutschen Team fallen mit Viola Leuchter und Annika Lott zwei Rückraumspielerinnen aufgrund von Knieverletzungen aus. "Annika ist nicht fit geworden. Sie hat die Verletzung seit einigen Wochen mitgeschleppt. Wir sind übereingekommen, dass es keinen Sinn macht, wenn sie nicht über die volle Leistungsstärke verfügt", sagte Bundestrainer Markus Gaugisch.

Ein Fragezeichen stand bis kurz vor dem Turnierstart auch noch hinter dem Einsatz von Spielmacherin Alina Grijseels. Der DHB entschied sich allerdings im Vergleich zur EM-Qualifikation auf Toni-Luisa Reinemann vom VfL Oldenburg zu verzichten, hat dafür einige Positionen, darunter auch die linke Außenbahn, dreifach besetzt.

Im Vorfeld des Turniers konnten alle Teams einen Kader von bis zu 18 Spielern melden. Die Mannschaften müssen eine Stunde vor dem Anwurf eines Spiels ihren Kader auf jeweils sechzehn Spieler reduzieren. Zusätzlich können im Laufe des Turniers bis zu fünf Wechsel aus einem erweiterten Aufgebot von 35 Spielern vorgenommen werden.

Kader Deutschland für die Olympiaqualifikation

Nr. Name Pos. Geb. Verein 12 Dinah Eckerle TW 16.10.1995 Thüringer HC 42 Katharina Filter TW 04.02.1999 Brest Bretagne HB/FRA 24 Sarah Wachter TW 16.12.1999 Borussia Dortmund 31 Alexia Hauf LA 18.07.1998 HSG Blomberg-Lippe 29 Antje Döll LA 03.10.1988 SG BBM Bietigheim 95 Johanna Stockschläder LA 11.02.1995 Thüringer HC 30 Jenny Behrend RA 20.01.1996 SG BBM Bietigheim 44 Meret Ossenkopp RA 21.06.1998 Borussia Dortmund 20 Emily Bölk RL 26.04.1998 FTC Budapest/HUN 11 Xenia Smits RL 22.04.1994 SG BBM Bietigheim 4 Alina Grijseels RM 12.04.1996 Metz HB/FRA 10 Mareike Thomaier RM 25.08.2000 TSV Bayer 04 Leverkusen 18 Mia Zschocke RM 28.05.1998 SCM Ramnicu Valcea/ROU 27 Julia Maidhof RR 13.03.1998 SCM Ramnicu Valcea/ROU 22 Maren Weigel RR 22.05.1994 TuS Metzingen 93 Julia Behnke KM 28.03.1993 TuS Metzingen 9 Lisa Antl KM 21.06.2000 Borussia Dortmund 7 Meike Schmelzer KM 19.07.1993 HC Dunarea Braila/ROU

Kader Slowenien für die Olympiaqualifikation