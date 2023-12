Handball-Nationalspieler Philipp Weber über Comeback

Philipp Weber ist "absolut im Plan", wie er sagt. Der derzeit verletzte Handball-Nationalspieler ist sehr zuversichtlich, dass er noch in diesem Jahr sein Comeback auf der Platte geben kann.

Philipp Weber glaubt, dass er noch in diesem Jahr sein Comeback geben wird. Sascha Klahn

Anfang November hatte sich Philipp Weber im ersten Super Globe-Gruppenspiel verletzt. Bei der Partie der Magdeburger gegen Khaleej Saihat knickte das Knie des 31-Jährigen bei der Landung nach außen weg. Seitdem ist der Rückraumspieler des SC Magdeburg außer Gefecht.

Im Rahmen der Dyn-Übertragung des SCM-Heimspiels gegen Gummersbach sagte Philipp Weber mit Blick auf den aktuellen Stand der Reha: "Es sieht ganz gut aus. Wir sind absolut im Plan. Das was wir uns vorgenommen haben - dass ich seit dieser Woche wieder im läuferischen Bereich unterwegs bin - ist total aufgegangen."

"Und jetzt müssen wir wirklich von Tag zu Tag schauen: Wie sehr kann ich das Knie belasten?", so Philipp Weber weiter. Der Rückraumspieler steht im 35er-Kader des DHB, die Voraussetzung für eine Berufung in den Turnierkader oder auch eine Nachnominierung. "Dann schauen wir mal, wann ich wieder angreifen werde, aber auf jeden Fall dieses Jahr nochmal", erklärte der Magdeburger bei Dyn.

Steht damit der EM-Teilnahme Webers nichts mehr im Wege? "Ich hoffe, ich hoffe. Wenn der Bundestrainer mich nominiert, bin ich natürlich sehr glücklich. Aber ich muss natürlich Praxis haben. Ich muss mindestens nochmal zwei, drei Spiele machen, um wirklich auch ein gutes Gefühl zu haben", so Philipp Weber, der sich nicht auf einen möglichen Comeback-Termin festlegen will: "Ich kann es wirklich nicht sagen", so der Rückraumspieler.