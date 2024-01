Handball-Nationalspieler Hanne: "Jeder hat ein Raumgefühl entwickelt"

Nationaltrainer Alfred Gislason nominierte Martin Hanne überraschend in den Kader für die Handball-EM. Kurz nach seinem Debüt für die Nationalmannschaft verriet der 22-Jährige im Interview, warum ihm ein hartes Spiel nichts ausmacht.

Die Generalprobe vor wenigen Tagen lief für Handballer Martin Hanne perfekt. Es war sein erstes Spiel in der Nationalmannschaft. Ab dem 10. Januar werden wohl weitere folgen. Dann spielt der Verteidiger des Vereins TSV Hannover-Burgdorf auch bei der Europameisterschaft für Deutschland. Im Interview verrät der 22-Jährige unter anderem, welche Tipps er fürs Handballspielen hat.

Handball gilt als harte Sportart. Warum?

Weil wir uns da sicherlich in den Zweikämpfen nichts schenken. Es rappelt hin und wieder mal, und man kann auch mal einen Ellenbogen ins Gesicht bekommen. Danach wird sich aber fair die Hand gegeben. Das ist halt ein Sport, in dem es ordentlich zur Sache geht. Aber das macht uns ja auch manchmal ein bisschen Spaß.

Was macht einen guten Verteidiger aus?

Du musst immer wach sein und viel an der Beinarbeit arbeiten, damit man flink bleibt. Immer schön den Ball im Auge behalten und giftig sein. Dann kann man dem Gegner den Ball nämlich ab und zu mal klauen, wenn man mit den Fingern dazwischenkommt.

Wenn ein Wurf kommt, kannst du den Ball blocken mit den Armen. Martin Hanne

Wie kann man einen Angriff erfolgreich verhindern?

Da gibt es ein paar Tricks. Wenn ein Wurf kommt, kannst du den Ball blocken mit den Armen. Oder wir Spieler werfen uns manchmal in einen Pass rein, wenn wir ahnen, wohin der Ball fliegt. Oder wenn jemand den Ball auf den Boden prellt, kann man mit schnellen Fingern die Kugel abluchsen.

Wie läuft die Zusammenarbeit zwischen Verteidiger und Torwart?

Das ist manchmal sehr schwer, weil Handball so ein schneller Sport ist. Der Torwart hat seine Lieblingsecke, in der er steht und wenn ein Wurf aus weiterer Entfernung kommt, muss klar sein, dass der Block in die andere Ecke geht. Der Block geht zum Beispiel in die lange Ecke und der Torwart in die kurze. Kommunikation zwischen Abwehrspielern und dem Torwart sind sehr wichtig im Handball.

Je mehr Spiele du spielst, desto besser kennst du dich auf dem Feld aus. Martin Hanne

Wie schafft man es, als Verteidiger nicht ständig in den Kreis zu treten?

Augen auf! Und jeder von uns Spielern hat ein Raumgefühl entwickelt und weiß, wo er nicht stehen darf und wo die Kreislinie auf dem Boden ist. Das ist ein Stück weit Erfahrung. Und je mehr Spiele du spielst, desto besser kennst du dich auf dem Feld aus. Wenn man mit seinen Abwehrkollegen als Riege zusammensteht, passiert das fast gar nicht, weil man sich auch an den anderen orientieren kann.