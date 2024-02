Handball-Luchse holen Aufstiegsheldin zurück

Die Handball-Luchsen Buchholz 08- Rosengarten haben für die kommende Saison ein bekanntes Gesicht zurückgeholt.

Mit Marleen Kadenbach kommt ein Gesicht der Erstliga-Aufstiegssaison 2019/2020 und des überzeugenden Auftritts im Pokalwettbewerb mit dem Gewinn des Vize-Pokalsieges 2020/2021 zurück in die Nordheide. Bereits in ihrer ersten Zeit bei den Handball-Luchsen konnte sie sich schnell als Führungsspielerin etablieren und erarbeitete sich mit ihrer Art, Handball zu spielen, einen Platz in den Herzen der Fans.

Kadenbach zog vor zwei Jahren wegen ihres Masterstudium im Immobilienmanagement in die Oberpfalz und konnte beim ESV 1927 Regensburg rasch überzeugen. Seitdem ist sie durchweg eine der wesentlichen Leistungsträgerinnen der bayerischen Mannschaft.

"Ich freue mich sehr in den Norden zurückzukehren. Es ist einfach wie ein 'nach Hause kommen'. Ich freue mich sehr darauf in der neuen Saison etwas Neues aufzubauen und wieder voll anzugreifen", erklärt Kadenbach auf der Homepage des Zweitligisten ihre Rückkehr.

Kadenbach als wichtiges Puzzlestück für Handball-Luchse

Die 26-Jährige, die einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben hat, überzeugt im Angriff durch ihre kraftvollen und platzierten Rückraumwürfe und bringt einen reichen Erfahrungsschatz aus der ersten und zweiten Liga mit. In der Abwehr steht die mit 1,83 Metern großgewachsene Spielerin mit spürbarer körperlicher Präsenz im Innenblock.

"Ich freue mich sehr, dass Milli im Sommer wieder zu uns kommt. Das stärkt unsere Abwehr und gibt zusätzliche Varianten für unser Angriffsspiel", meint Kapitänin Svea Geist über den Transfer von Kadenbach.

Luchse-Trainer Dubravko Prelcec ist sich mit Manager Sven Dubau einig, dass mit der Zusage von Kadenbach ein wichtiges Puzzlestück für das Mannschaftsbild der kommenden Saison gefunden werden konnte. "Durch die Zusage von Milli ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Wir erhalten eine sehr starke und erfahrene Spielerin. Milli wird uns mit ihrer Ruhe und ihrem Spielverständnis sehr weiter helfen und eine große Lücke schließen", führt der Trainer aus.