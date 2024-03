HandbALL Lippe II mit Big Points im Abstiegskampf

Das Team HandbALL Lippe II schwebt weiter auf der Erfolgswelle und fährt im Duell mit dem MTV Großenheidorn einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf der dritten Liga ein.

Die Gastgeber erwischten einen Blitzstart. Das Team HandbALL nutzte gleich mit Spielbeginn die Fehler der Gäste vom Steinhuder Meer aus und setzte sich über 5:1 nach achteinhalb Minuten auf 7:2 nach vorne.

Doch der MTV kam in der Folger besser ins Spiel und verkürzte den Abstand. Aus einem 10:12 machten sie eine 14:12-Führung, die erste in dieser Partie. Und auch in die Pause gingen die Jungs von Stephan Lux mit einem knappen Vorsprung von 18:17. Einen großen Anteil hatte Joel Wolf, der trotz seiner Schmerzen im Arm auf die Zähne biss.

HandbALL Lippe II steigert sich in der zweiten Hälfte

Auch nach der Pause verteidigten die Gäste konsequent ihre Führung. Erst ab der 40. Minute fand Lemgo in der Abwehr Lösungen, um den Offensivdrang zu unterbinden. So erlaubten sie den Gästen nach dem Tor zum 25:23 gut zehn Minuten kein weiterer Treffer.

Die Hausherren nutzte dies Phase, um fünfmal in Serie einzunetzen und beim 28:25 fünf Minuten vor dem Ende für eine kleine Vorentscheidung zu sorgen. Auch eine Auszeit von Großenheidorn brachte keine Wende mehr, die Gastgeber siegten am Ende mit 32:29.

"Ich bin super glücklich, weil wir auch ein schweres, nicht so gut laufendes Spiel dann am Ende für uns entschieden haben", sagte THL-Trainer Matthias Struck nach der Partie. Auch sein Gegenüber zeigte sich nicht gänzlich unzufrieden. "Am Ende ist es sehr bitter für uns. Aber wir haben eine vernünftige Leistung gezeigt und sind für den Sieg in Frage gekommen. 45 Minuten war es eines unserer besten Auswärtsspiele", so Stephan Lux.

Team HandbALL Lippe II - MTV Großenheidorn 32:29 (17:18)

Team HandbALL Lippe II: Kleinschmidt, Goldbecker; Geislers (7), Battermann (5), Hansen (5/2), Hasenkamp (5), Carstensen (4), Puls (3), Oetjen (2/1), Runge (1), Hübke, Bakker, Hollstein, Micheely, ter Duis



MTV Großenheidorn: Wernlein, Ende; Ritter (7), Nolte, Bormann (beide 4), Weiß (3), Wolf (3/2), Stepien, Luca Ritter, Lippert, Kirchhoff (alle 2), Labitzke, Pohl, Arne Müller, Saars, Kaellner