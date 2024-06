Handball Lemgo präsentiert neuen A-Jugend-Trainer

Nach einer Interimslösung zum Ende der letzten Saison präsentiert Handball Lemgo für die kommende Spielzeit einen neuen A-Jugend-Trainer.

Nachdem Jari Lemke die A-Jugend zuletzt interimsweise von Björn Piontek übernommen hatte, wird Christopher Brehl die Mannschaft ab der Saison 2024/25 trainieren. In einer Pressemitteilung bezeichnet der Verein den B-Lizenzinhaber als "Wunschkandidaten für die Nachfolge".

"Die Gespräche mit Christopher waren von Anfang an sehr offen und vertrauensvoll. Beide Parteien hatten vom Start weg einen sehr guten Eindruck voneinander", freut sich Jugendkoordinator Lasse Bracksiek auf die Zusammenarbeit. "Wir haben direkt gespürt, dass Christopher für die neue Aufgabe bei Handball Lemgo brennt. Er bringt jede Menge handballerische Expertise mit, möchte bei uns den nächsten Schritt in seiner Trainerkarriere gehen und hat zuletzt eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er trotz seines jungen Alters eine A-Jugend im Leistungsbereich führen kann. Menschlich passt er super in das bestehende Team", so Bracksiek weiter.

"Ich freue mich nach fünf Jahren in Hemer und fünf Jahren in Ahlen unglaublich auf die neue Herausforderung in Lemgo. Für meine weitere Entwicklung als Trainer reizt es mich hier neue Strukturen, Menschen und Perspektiven kennenzulernen und noch tiefer in die Handballwelt einzutauchen. Auch wenn ich bereits einiges an Erfahrung mitbringe, ist es mein großes Ziel, gemeinsam mit der Mannschaft den nächsten Schritt zu gehen", blickt Christopher Brehl voller Vorfreude auf die neue Herausforderung. Nebenher wird der 26-Jährige in einer Kita einer Nachbarstadt von Lemgo als Erzieher arbeiten.

Bereits seit dem zweiten Lebensjahr spielte Brehl selbst Handball beim HTV Hemer, warals B-Jugendlicher unter anderem in der Westfalenauswahl und kam zu Einsätzen in der A-Jugendbundesliga. Doch eine schwere Verletzung beendete die sportliche Laufbahn von Brehl früh und setzte zugleich den Startpunkt für seine Trainerkarriere. 2019 wechselte der Nachwuchstrainer ins HLZ Ahlen, wo er sich mitverantwortlich für das Training der D-, B- und A-Jugend zeigte. Zuletzt führte er die A-Jugend des HLZ Ahlen zur Meisterschaft in der Oberliga.

Weitere Unterstützung in der Jugendarbeit

Auch TBV-Co-Trainer Matthias Struck wird individuelle Trainings- und Vormittagseinheiten in der Nachwuchsarbeit übernehmen und die Jugendarbeit so weiter unterstützen. "Das Matthias uns zukünftig in der Jugendarbeit unterstützt, ist ein riesiger Zugewinn für Handball Lemgo. Seine große Erfahrung und Expertise helfen enorm, uns ab sofort noch breiter und besser aufzustellen", freut sich Bracksiek.