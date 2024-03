Handball-Influencer Nils Kretschmer: "Ich könnte auch von Instagram leben"

Nils Kretschmer spielt in der 2. Liga beim HC Elbflorenz. Viel größer als seine Handball-Fähigkeiten sind seine Instagram-Künste. Dort präsentiert der 31-Jährige regelmäßig die neuesten Outfits. Würde das wirklich zum Leben reichen?

Wer in Verbindung mit dem Handball den Namen Nils Kretschmer zum ersten Mal hört, könnte schnell auf eine Verbindung zu Stefan Kretzschmar kommen. Aber wie man nicht nur an der unterschiedlichen Schreibweise der Nachnamen sieht, ist das nicht so.

Im Gegenteil: Kretschmer hat mit Kretzschmar überhaupt nichts zu tun, auch sportlich bewegt er sich in ganz anderen Sphären als der frühere Weltklasse-Linksaußen. Berühmter ist der Zweitliga-Handballer zumindest in den sozialen Medien trotzdem.

423 000 Menschen folgen dem 31-Jährigen auf seinem Instagram-Kanal. Dort postet Kretschmer regelmäßig Videos, in denen er neue Klamotten vorstellt. Zum Vergleich: Stefan Kretzschmar hat 133 000 Follower, der Deutsche Handballbund (DHB) 335 000. Kretschmer ist Deutschlands Handball-Influencer Nummer eins.

"Ich würde sagen, nur Instagram würde zum Leben auch reichen. Nicht extrem schickimicki, aber ich könnte auch von Instagram leben, wenn Handball nicht mein Hauptberuf wäre", erzählte der Profi vom HC Elbflorenz Dresden nun der Bild. "Es gibt Super-Monate, wie zum Beispiel Oktober, November und Dezember. Im Weihnachtsgeschäft geht richtig viel ab. Irgendwann wird es auch der Letzte verstehen, dass Instagram eine seriöse Erwerbsquelle und ein legitimer Job ist."

Seine große Leidenschaft aber ist und bleibt der Handball. Im Sommer wechselt er innerhalb der 2. Liga zum TV Großwallstadt. "Ich versuche schon auch, auf den Handballsport aufmerksam zu machen", sagt er. "Wenn irgendwo ein Mädchen oder ein Junge sagt, ich gehe zum Handball, weil ich das bei Instagram und Nils Kretschmer cool fand, dann habe ich ein großes Ziel erreicht und meine Aufgabe erledigt."

