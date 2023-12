WM-Viertelfinals im Livestream und Pokal-Achtelfinals im TV

So langsam biegt das Handball-Jahr 2023 auf die Zielgerade ein. Bei der Weltmeisterschaft der Frauen steht das Viertelfinale an, Deutschland trifft am Mittwoch auf Schweden. Im DHB-Pokal der Männer wird das Achtelfinale absolviert, zudem gibt es Übertragungen aus den Bundesligen.

Bei der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen steht am Mittwoch zunächst das Viertelfinale an, Deutschland trifft auf Schweden. Am Freitag folgt entweder das Halbfinale gegen Frankreich oder das erste Duell im Kampf um die Plätze fünf bis acht. Die Platzierungsspiele finden Sonntag ab 10:15 Uhr statt.

Bei den Männern geht es heute und morgen mit dem Achtelfinale im DHB-Pokal weiter. Die European League und die Champions League pausieren bis nach der Europameisterschaft. Das Kontinental-Turnier in Deutschland wird übrigens bei ARD und ZDF (Spiele mit deutscher Beteiligung) und Dyn (alle Spiele) ab dem 11. Januar live übertragen. ARD und ZDF sind setzen dabei auf bekannes Personal, Alexander Bommes (ARD) und Yorck Polus (ZDF) kehren als Moderatoren zurück.

Der Abo-Sender Dyn hat für sein EM-Komplettpaket ein großes Team im Einsatz. Für die Moderation und die Interviews wird ein Frauen-Trio aufgeboten: Anett Sattler, Hannah Nitsche und Lea Rostek. Kommentatoren sind: Karsten Petrzika, Markus Götz, Finn-Ole Martins, Lennart Wilken Johannes und Vincent Schuster. Als Dyn-Experten sind unter anderem Stefan Kretzschmar und Pascal Hens gebucht. Im Ersten wird Dominik Klein, im ZDF Sven-Sören Christophersen sein Wissen teilen.

Im Vorfeld der Europameisterschaft trifft die DHB-Auswahl zweimal auf Portugal, das in den vergangenen Jahren mit einer guten Jugendarbeit in die internationale Spitzengruppe vorgestoßen ist. Gespielt wird am 4. Januar um 15:45 Uhr (live im Ersten) und am 6. Januar um 18:00 Uhr, live auf sportschau.de. Die zweite Halbzeit ist live im Ersten Programm zu verfolgen, wobei die Sportschau auf der Smart-TV-Fernbedienung auch nur den Drücker auf die rote Taste entfernt ist.

In Sachen Bundesliga geht es diesen Freitag weiter. Bei den Männern erwartet uns bei Dyn am Wochenende wieder ein Mix aus erster und zweiter Liga. Am kommenden Dienstag sind außerdem vier HBL1-Spiele im Programm. Bei den Frauen ist in der zweiten Liga am Samstag der letzte Spieltag des Jahres. Das gibt den Fans die Möglichkeit, die DHB-Frauen bei der WM am Freitag und Sonntag zu verfolgen und sie vor dem Fernseher oder am Rechner oder Tablet anzufeuern.

Diese Woche im Fernsehen: Handball Frauen

Mittwoch, 13. Dezemeber

WM: Viertelfinale in Herning am Dienstag und Mittwoch.

Um 17:30 Uhr trifft die DHB-Auswahl im Viertelfinale auf Schweden. Bereits am Dienstag stehen sich im ersten Viertelfinale Frankreich und Tschechien (17:30 Uhr) und im zweiten Viertelfinale die Niederlande und Norwegen (20:30 Uhr) gegenüber. Im letzten Spiel der ersten K.O.-Runde heute um 20:30 Uhr begegnen sich Dänemark und Montenegro.

Freitag, 15. Dezemeber

WM: Platzierungsspiele und Halbfinals am Freitag

Sollte die deutsche Mannschaft ihr Viertelfinale gewinnen, trifft sie im Halbfinale am Freitag um 17:30 Uhr auf den Sieger der Partie Frankreich gegen Tschechien. Im zweiten Halbfinale (20:30 Uhr) stehen sich die Sieger der beiden anderen Viertelfinals gegenüber, also Niederlande oder Norwegen gegen Dänemark oder Montenegro.

Verliert die DHB-Auswahl ihr Viertelfinale, spielt sie in der Platzierungsrunde um die Ränge fünf bis acht und träfe am Freitag um 11:30 Uhr zunächst auf den Verlierer der Partie Frankreich/Tschechien. Der Gegner im Sonntagsspiel wird nach der anderen Partie, Anpfiff um 14:30 Uhr, feststehen.

Samstag, 16. Dezember

HBF2: Letzter Zweitligaspieltag des Jahres

In der zweiten Liga dieses Jahr nur noch an diesem Samstag gespielt. Zum Auftakt um 17:30 Uhr trifft der TuS Lintfort auf HL Buchholz-Rosengarten. Um 18:00 Uhr hat der bisher bestplatzierte Aufsteiger SG 09 Kirchhof sein Heimspiel gegen Titelkandidat Frisch Auf Göppingen. Gleichzeitig empfängt Mitaufsteiger und Schlusslicht HCD Gröbenzell den auf dem ersten Abstiegsplatz stehenden VfL Waiblingen.



Um 18:30 Uhr sind drei Spiele angesetzt. Der Vorletzte TSV Nord Harrislee hat die im Mittelfeld festsitzenden Füchse Berlin zu Gast. Der heimstarke ESV 1927 Regensburg ist Favorit gegen den Elften HC Leipzig. Dieses Prädikat gilt auch für den HC Rödertal, der im letzten Heimspiel des Jahres den Aufsteiger HSG Freiburg empfängt.



Um 19:00 Uhr treffen die aktuell abstiegsbedrohten Kurpfalz Bären auf Göppingen-Verfolger TG Nürtingen. Um 19:30 Uhr endet das Spieljahr 2024 mit der Partie 1. FSV Mainz 05 gegen SV Werder Bremen, der Achte gegen den Ersten. Mit Lintfort gegen Leipzig gibt es zudem ein Nachholspiel am 21. Dezember.

Sonntag, 17. Dezember

WM: Kampf um Gold und Olympia 2024

Wer bei der Weltmeisterschaft der Frauen das Viertelfinale erreicht hat, qualifiziert sich auf jeden Fall für eines der olympischen Qualifikationsturniere. Der Weltmeister ist für die Olympischen Spiele gesetzt. Gewinnen Frankreich (Ausrichter) und Norwegen (Europameister) WM-Gold oder WM-Silber, rückt der WM-Dritte nach.



10:15 Uhr Spiel um Platz 5 *

13:00 Uhr Spiel um Platz 7 **

16:00 Uhr Spiel um Platz 3 ***

19:00 Uhr Endspiel ****



* mit GER, wenn Deutschland am Mittwoch verliert und am Freitag gewinnt

** mit GER, wenn Deutschland am Mittwoch und Freitag verliert

*** mit GER, wenn Deutschland am Mittwoch gewinnt und am Freitag verliert

**** mit GER, wenn sie am Mittwoch und Freitag gewinnen

Diese Woche im Fernsehen: Handball Männer

Dienstag, 12. Dezember

Auftaktpartien im DHB-Pokal-Achtelfinale

Um 19:00 Uhr empfängt der HSV Hamburg im Pokal den ThSV Eisenach. Um 19:30 Uhr trifft Zweitliga-Spitzenreiter SG BBM Bietigheim auf die Füchse Berlin - ein besonderes Spiel insbesondere für Ex-Fuchs und BBM-Coach Iker Romero. Um 20:00 Uhr empfängt der SC DHfK Leipzig die MT Melsungen, die gut 48 Stunden nach dem Remis im Liga-Topspiel gegen den SC Magdeburg erneut gefordert ist.

Mittwoch, 13. Dezember

Achtelfinale DHB-Pokal: Weitere fünf K.O.-Spiele

Um 19:00 Uhr kommt es zu einem NRW-Zweitligaduell im Pokal, denn der VfL Eintracht Hagen empfängt den TuS N-Lübbecke. Zeitgleich bekommt es der TuSEM Essen mit den Rhein-Neckar Löwen zu tun und der SC Magdeburg trifft auf die HSG Wetzlar, die in der Runde zuvor für den THW Kiel zum Pokalschreck geworden war.

Um 19:30 Uhr fallen dann die letzten beiden Entscheidungen um den Einzug ins Viertelfinale. Die SG Flensburg-Handewitt hat dann den Bergischen HC zu Gast. Der VfL Gummersbach duelliert sich mit Frisch Auf Göppingen.

Freitag, 15. Dezember

Zwei Spiele HBL1, eins HBL2

Drei Spiele eröffnen am Freitag das Wochenende: Um 19:00 Uhr trifft der TVB Stuttgart auf den HC Erlangen. Um 19:30 Uhr ist das Zweitliga-Spiel des EHV Aue gegen den TV Großwallstadt angesetzt. Um 20:00 Uhr begegnen sich der ThSV Eisenach und der THW Kiel.

Samstag, 16. Dezember

Hessenderby und zwei späte HBL1-Spiele

Um 18:00 Uhr sind am Freitag drei Zweitligaspiele angesetzt: GWD Minden empfängt die HSG Nordhorn-Lingen. Der wie die Mindener abstiegsbedrohte Dessau-Roßlauer HV hat Spitzenreiter SG BBM Bietigheim zu Gast. Aufsteiger TuS Vinnhorst trifft auf das Mittelfeldteam vom VfL Eintracht Hagen.

Um 18:30 Uhr duellieren sich in der 1. Bundesliga dann der SC Magdeburg und die Rhein-Neckar Löwen. Um 19:00 Uhr trifft der TBV Lemgo Lippe auf die Füchse Berlin. Zeitgleich bekommt es die HSG Wetzlar im Hessenderby mit der MT Melsungen zu tun.

Um 19:30 Uhr kommt es in Liga 2 zum Aufeinandertreffen des HSC Coburg, der das gewohnt extrem breite Mittelfeld derzeit anführt, mit den Eulen Ludwigshafen. Um 20:30 Uhr sind zwei späte HBL1-Spiele auf dem Tapet: Der HSV Hamburg empfängt den HBW Balingen-Weilstetten. Frisch Auf Göppingen begrüßt die SG Flensburg-Handewitt zum Fight um die nächsten Punkte.

Zudem gibt es weitere Spiele in den 3. Ligen.

Sonntag, 17. Dezember

Zwei Spiele aus der 1. und vier aus der 2. Liga.

Der Sonntag beginnt mit der ersten und endet mit der zweiten Liga: Um 15:00 Uhr übertragen das frei empfangbare Bild TV und Abo-Sender Dyn das Heimspiel des SC DHfK Leipzig gegen den VfL Gummersbach. Um 16:30 Uhr hat die TSV Hannover-Burgdorf ihr Heimspiel gegen den Bergischen HC.



Um 17:00 Uhr stehen in der HBL2 drei Partien auf dem Programm. Der TuSEM Essen empfängt den VfL Lübeck-Schwartau. Der 1. VfL Potsdam hat den TV Hüttenberg zu Gast. Der HC Elbflorenz trifft auf den TSV Bayer Dormagen. Um 18:30 Uhr geht das Wochenende mit dem Westfalen-Duell TuS N-Lübbecke gegen ASV Hamm-Westfalen zu Ende.



Zudem gibt es im Livestream bei Sportdeutschland.TV weitere Partien aus der 3. Liga.

Hinweis:

