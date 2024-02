Viertelfinale DHB-Pokal TuS N-Lübbecke - MT Melsungen in Liveticker und Livestream

Der TuS N-Lübbecke ist der letzte verbliebene Handball-Zweitligist im DHB-Pokal. Die Ostwestfalen fordern nun die MT Melsungen.

Der TuS N-Lübbecke konnte sich nahezu mit der kompletten Mannschaft auf die Partie im DHB-Pokal vorbereiten. Trainer Michael Haaß musste aufgrund der Handball-EM nur auf Linksaußen Rutger ten Velde verzichten. In Testspielen konnte man sich gegen den Drittligist Sportfreunde Söhre (40:28), Erstligist TSV Hannover-Burgdorf (31:27) und Ligakonkurrent GWD Minden (27:26) behaupten.

Die Partie in Lübbecke sei "das wichtigste Spiel der Saison - bis jetzt", sagt Melsungens Trainer Roberto Garcia Parrondo. Das große Ziel des Vereins sei das Final4. Punkt. "Aber wir werden uns nicht verrückt machen und in dieses Spiel genauso konzentriert gehen wie in jedes andere", ergänzt der spanische MT-Coach.

Der Melsunger Trainer will trotz mehrerer Ausfälle und angeschlagener Spieler keinesfalls jammern. "Wir gehen dort als Favorit ins Spiel." Gleichwohl warnt er davor, den Gegner zu unterschätzen. N-Lübbecke trete als Einheit auf und bestehe zudem aus guten Einzelkönnern mit internationalem Hintergrund: "Die wissen, wie man Handball spielt." Vor allem auf den Außenpositionen seien die Ostwestfalen gut besetzt.

DHB-Pokal im Livestream

Der Streaminganbieter Dyn Handball überträgt sämtliche Duelle im Viertelfinale des DHB-Pokals. Die Partie zwischen dem TuS N-Lübbecke und der MT Melsungen kommentiert Lennart Wilken-Johannes. Am Samstagabend meldet sich Finn-Ole Martins aus Hamburg, wo die SG Flensburg-Handewitt zu Gast ist. Die Moderation hat Anett Sattler und als Experte ist Stefan Kretzschmar dabei.

Am Sonntag eröffnet das Duell zwischen den Füchsen Berlin und dem VfL Gummersbach den Tag, Kommentator ist Karsten Petrzika. Zum Abschluss der Viertelfinals kommt es zur Neuauflage des Vorjahresfinals. Markus Götz kommentiert die Begegnung zwischen dem SC Magdeburg und den Rhein-Neckar Löwen. Die Moderation hat Hannah Nitsche und Experte ist Pascal Hens. Die Paarungen für das REWE Final4 werden am Dienstag (06.02.24) in Köln ausgelost.

