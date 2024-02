Viertelfinale DHB-Pokal SC Magdeburg - Rhein-Neckar Löwen in Liveticker und Livestream

Die Neuauflage des Vorjahresfinals steht auf dem Programm. Damals hatten die Rhein-Neckar Löwen auf neutralem Boden das bessere Ende. In der Liga musste man hingegen in der GETEC-Arena eine deutliche Niederlage hinnehmen.

Nach dem verlorenen EM-Finale gegen Frankreich will der dänische Kreisspieler Magnus Saugstrup beim SC Magdeburg schnell den Schalter umlegen. "Wir waren einen Monat weg und hatten einen anderen Spielstil. Jetzt müssen wir schnell zurück in den SCM-Stil, wenn wir gewinnen wollen", sagte der ins Allstar-Team gewählte Saugstrup vor dem Viertelfinalspiel im DHB-Pokal an diesem Sonntag (18.00 Ihr/Dyn) der "Magdeburger Volksstimme" (Donnerstag).

Die Rhein-Neckar Löwen müssen auf Patrick Groetzki verzichten, dafür steht der nachverpflichtete Tobias Reichmann vor seinem Debüt. Die Löwen nennen die Auswärtshürde einfach "die schwerste Aufgabe in der stärksten Liga der Welt". Im Ligabetrieb unterlag man Mitte Dezember klar mit 24:38.

Magdeburg hatte insgesamt fünfzehn Spieler bei der Handball-EM im Einsatz, acht kämpften noch am Sonntag um die Medaillen. Bei den Löwen kamen von fünf Spielern immerhin vier bis zum Finaltag.

"Es gab schon noch Sonderurlaub, um vor allem zu versuchen, dass die Spieler sich mental ein wenig regenerieren können", sagt Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert gegenüber handball-world. "Ob da drei Tage von Sonntag bis zum Trainingseinstieg am Donnerstag reichen, wage ich zu bezweifeln. Aber das kann ich auch nicht ändern. Das ist nun mal so, dass wir am Sonntag ein K.o.-Spiel gegen die Rhein-Neckar Löwen im Pokal-Viertelfinale haben."

» Vize-Europameister Magnus Saugstrup will "zurück in den SCM-Stil"

DHB-Pokal im Livestream

Der Streaminganbieter Dyn Handball überträgt sämtliche Duelle im Viertelfinale des DHB-Pokals. Die Partie zwischen dem TuS N-Lübbecke und der MT Melsungen kommentiert Lennart Wilken-Johannes. Am Samstagabend meldet sich Finn-Ole Martins aus Hamburg, wo die SG Flensburg-Handewitt zu Gast ist. Die Moderation hat Anett Sattler und als Experte ist Stefan Kretzschmar dabei.

Am Sonntag eröffnet das Duell zwischen den Füchsen Berlin und dem VfL Gummersbach den Tag, Kommentator ist Karsten Petrzika. Zum Abschluss der Viertelfinals kommt es zur Neuauflage des Vorjahresfinals. Markus Götz kommentiert die Begegnung zwischen dem SC Magdeburg und den Rhein-Neckar Löwen. Die Moderation hat Hannah Nitsche und Experte ist Pascal Hens. Die Paarungen für das REWE Final4 werden am Dienstag (06.02.24) in Köln ausgelost.

» Livestream TuS N-Lübbecke - MT Melsungen

» Livestream HSV Hamburg - SG Flensburg-Handewitt

» Livestream Füchse Berlin - VfL Gummersbach

» Livestream SC Magdeburg - Rhein-Neckar Löwen

» Auslosung Halbfinale REWE Final4

chs

Viertelfinale DHB-Pokal