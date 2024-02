Viertelfinale DHB-Pokal HSV Hamburg - SG Flensburg-Handewitt in Liveticker und Livestream

Kleines Nordderby im DHB-Pokal. Die SG Flensburg-Handewitt reist im Viertelfinale zum HSV Hamburg und möchte wie im Vorjahr den Sprung nach Köln schaffen.

Acht Spieler hatte die SG Flensburg-Handewitt noch am Finalwochenende der Handball-EM im Einsatz. Während die fünf Dänen Lukas Jørgensen, Emil Jakobsen, Mads Mensah, Johan Hansen und Simon Pytlick am Ende Silber mitnahmen, blieb für Jim Gottfridsson am Ende Bronze, Johannes Golla musste mit Rang vier Vorlieb nehmen und Abwehrspezialist Blaz Blagotinsek wurde mit Slowenien Sechster.

Beim HSV Hamburg schnappte sich Zoran Ilic hingegen Rang 5. Keeper Johannes Bitter war zudem als Experte bei der ARD im Einsatz. Spielmacher Dani Baijens war unterdessen mit den Niederlanden ebenso in der Hauptrunde gescheitert, wie Flensburgs Isländer Teitur Örn Einarsson. SG-Torhüter Benjamin Buric musste bereits in der Vorrunde die Segel streichen und vorzeitig ins Training der SG zurückgekehrt.

"Bei jedem gibt es eine andere Situation", weiß SG Coach Nicolej Krickau mit Blick auf sein Team, in dem Kay Smits weiter fehlen wird. "Der eine ist noch enttäuscht, der andere eher müde und wieder ein anderer hat lange nicht mehr gespielt." Krickau fügt an: "Über Konzentration und Fokus müssen wir gar nicht sprechen: Wir starten sofort mit einem Schlüsselspiel."

Schon im Sommer eröffneten die beiden Mannschaften die Hinrunde mit dem ersten Ligaspiel, das die Fördestädter zuhause mit 37:32 für sich entschieden. Nun bitten sie einander auch nach der Winterpause zum ersten Tanz.

Vom 13. bis 20. Januar gastierten die Hamburger für ihr Winter-Trainingslager im Playitas Resort auf Fuerteventura, ehe im Anschluss für weitere zwei Wochen in der heimischen q.beyond Arena die physischen und taktischen Fähigkeiten der Mannschaft weiter verbessert wurden. Dabei wurde auch Neuzugang Dino Corak in alle Prozesse des Teams integriert.

Der Streaminganbieter Dyn Handball überträgt sämtliche Duelle im Viertelfinale des DHB-Pokals. Die Partie zwischen dem TuS N-Lübbecke und der MT Melsungen kommentiert Lennart Wilken-Johannes. Am Samstagabend meldet sich Finn-Ole Martins aus Hamburg, wo die SG Flensburg-Handewitt zu Gast ist. Die Moderation hat Anett Sattler und als Experte ist Stefan Kretzschmar dabei.

Am Sonntag eröffnet das Duell zwischen den Füchsen Berlin und dem VfL Gummersbach den Tag, Kommentator ist Karsten Petrzika. Zum Abschluss der Viertelfinals kommt es zur Neuauflage des Vorjahresfinals. Markus Götz kommentiert die Begegnung zwischen dem SC Magdeburg und den Rhein-Neckar Löwen. Die Moderation hat Hannah Nitsche und Experte ist Pascal Hens. Die Paarungen für das REWE Final4 werden am Dienstag (06.02.24) in Köln ausgelost.

Tickets

Auch für das Viertelfinale kehrt der DHB-Pokal, dessen Final4 in der letzten Saison nach Köln umgezogen ist, nicht in die Barclay-Cards Arena zurückkehren. Gespielt wird in der Sporthalle Hamburg. "Dank zusätzlicher Hintertor-Bestuhlung auf der Nordseite, werden für die Begegnung 3800 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. Allerletzte Restkarten sind aktuell noch im HSVH-Ticketshop verfügbar", so der HSV.

Viertelfinale DHB-Pokal