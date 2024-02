Viertelfinale DHB-Pokal Füchse Berlin - VfL Gummersbach in Liveticker und Livestream

Die Favoritenrolle ist klar verteilt, auch wenn der VfL Gummersbach in der Liga den Füchsen Berlin ein Remis abringen konnte.

Für Gummersbachs Linksaußen Miloš Vujovic ist das Pokalspiel gegen die Füchse Berlin ein besonderes. Der Montenegriner hofft gegen seinen Ex-Verein auf eine Überraschung. "Wir sind wirklich gespannt auf dieses Spiel. Es wird schwer werden, aber wir wissen, wie viel wir mit diesem Sieg erreichen können. Wir spielen gegen eine der besten Mannschaften der Liga und müssen unser Bestes geben, wenn wir gewinnen wollen", so der VfL-Linksaußen.

"Das ist gleich ein Do-or-Die-Spiel. Das ist gut, da kannst du nichts verschenken und musst direkt da sein. Und wir haben ein großes Ziel", sagte Berlins Trainer Jaron Siewert. Viel Zeit zur Vorbereitung gab es allerdings nicht. Mit Mathias Gidsel, Hans Lindberg, Max Darj und Nils Lichtlein stiegen vier EM-Fahrer erst am Freitag ins Teamtraining ein. "Es ist natürlich schon immer wie so ein kleiner Reboot, wenn alle bei anderen Nationen andere Systeme gespielt haben. Da muss schon jeder erst einmal wieder auf Füchse-DNA gepolt werden", sagte Siewert.

In der Bundesliga trennten sich Ende Oktober beide Mannschaften mit einem 30:30-Unentschieden. Für die Füchse war es damals der erste Punktverlust in der Spielzeit, damals hatte man in der Schlussphase eine deutliche Führung noch abgegeben. "Es ist ein komplett anderes Spiel. Wir spielen vor unseren eigenen Fans, mit Paul Drux und Max Darj sind zudem zwei Spieler dabei, die beim Auswärtsspiel fehlten. Wir werden uns auf unsere Stärken konzentrieren und alles dafür geben, dass wir nach Köln fahren dürfen", so Siewert.

DHB-Pokal im Livestream

Der Streaminganbieter Dyn Handball überträgt sämtliche Duelle im Viertelfinale des DHB-Pokals. Die Partie zwischen dem TuS N-Lübbecke und der MT Melsungen kommentiert Lennart Wilken-Johannes. Am Samstagabend meldet sich Finn-Ole Martins aus Hamburg, wo die SG Flensburg-Handewitt zu Gast ist. Die Moderation hat Anett Sattler und als Experte ist Stefan Kretzschmar dabei.

Am Sonntag eröffnet das Duell zwischen den Füchsen Berlin und dem VfL Gummersbach den Tag, Kommentator ist Karsten Petrzika. Zum Abschluss der Viertelfinals kommt es zur Neuauflage des Vorjahresfinals. Markus Götz kommentiert die Begegnung zwischen dem SC Magdeburg und den Rhein-Neckar Löwen. Die Moderation hat Hannah Nitsche und Experte ist Pascal Hens. Die Paarungen für das REWE Final4 werden am Dienstag (06.02.24) in Köln ausgelost.

Viertelfinale DHB-Pokal