Norwegen - Ungarn in Liveticker, Livestream und Free-TV

Vor heimischer Kulisse in Tatabanya will Ungarn wieder den Sprung zu den Olympischen Spielen schaffen. Im Topspiel der Gruppe wartet nun Norwegen, beide Teams konnten ihre Auftakthürden meistern.

Sander Sagosen will gegen Ungarn auf das Tempospiel setzen. AFP via Getty Images

Die genaue Ausgangslage wird sich erst nach Portugals Duell mit Tunesien entscheiden. Danach wird eine der beiden Mannschaften sich mit einem Sieg für die Olympischen Spiele qualifizieren können. Ungarn muss also auf einen Sieg der Nordafrikaner hoffen, Norwegen auf einen Triumph der Iberer.

"Früher haben wir immer gesagt, dass wir nach einem Sieg nur fünf Minuten feiern und uns schon auf das nächste Spiel vorbereiten, aber jetzt hatten die Jungs nur vier Minuten", erklärte Ungarns Nationaltrainer Chema Rodriguez nach dem Auftakterfolg gegen Tunesien. "Das Spiel am Samstag wird sehr schwer werden, aber wir werden versuchen, sie zu schlagen. In unseren letzten beiden Spielen ist uns das nicht gelungen", so der Spanier mit Blick auf ein 29:36 bei der EM 2020 und ein 25:33 bei der WM 2023.

"Der nächste Schritt ist immer der schwierigste, aber auf diesem Sieg können wir wirklich aufbauen. Zum Glück ist unser Team sehr gut zusammen und wir können uns gut gelaunt auf das zweite Spiel gegen die Norwegerinnen vorbereiten", erklärte Laszlo Bartucz gegenüber Nemzetisport.

"Es wird ein schweres Spiel. Auswärtsspiele in Ungarn vor einer vollen Arena sind immer schwer", warnt Norwegens Sander Sagosen. "Es ist eine etwas andere Mannschaft, die hier auf uns trifft als am Donnerstag gegen Portugal. Ungarn ist körperlich sehr groß. Wir müssen unsere Laufschuhe anziehen und werden wirklich dafür bestraft, dass wir zu Hause etwas später dran waren als Portugal."

Olympiaqualifikation im Fernsehen

Der Streamingdienstanbieter Dyn überträgt sämtliche Partien im Rahmen der Olympiaqualifikation. Zudem bietet man auch am Donnerstag eine Konferenz an, Kommentator Lennart Wilken-Johannes und Moderatorin Hannah Nitsche haben Experte Pascal Hens dabei.

Alle Spiele des Team Austria werden live auf ORF 1 übertragen. Die Partien von Deutschland gibt es auf unterschiedlichen Sendern im Free-TV. Das Auftaktspiel gegen Algerien überträgt Sport 1, das Duell mit Kroatien das ZDF und die abschließende Partie gegen Österreich die ARD.

Liveticker Norwegen - Ungarn

Aufgebote

Im Vorfeld des Turniers konnten alle Teams einen Kader von bis zu 18 Spielern melden. Die Mannschaften müssen eine Stunde vor dem Anwurf eines Spiels ihren Kader auf jeweils sechzehn Spieler reduzieren. Zusätzlich können im Laufe des Turniers bis zu fünf Wechsel aus einem erweiterten Aufgebot von 35 Spielern vorgenommen werden.