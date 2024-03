Ungarn - Tunesien in Liveticker, Livestream und Free-TV

Vor heimischer Kulisse in Tatabanya will Ungarn wieder den Sprung zu den Olympischen Spielen schaffen. Zum Auftakt wartet auf den WM-Achten und EM-Fünften nun Tunesien, die Nordafrikaner holten Bronze bei der Afrikameisterschaft.

Nationaltrainer Chema Rodriguez unterstreicht die Bedeutung der Auftaktpartie. "Wenn wir das erste Spiel gewinnen, dann ist ein Sieg genug, um weiterzukommen. Aber wenn man verliert, dann muss man alles auf eine Karte setzen", so der Spanier im Interview mit Nemzetisport. Richtig glücklich ist Rodriguez nicht, wenn er auf das Auftaktspiel gegen Tunesien angesprochen wird.

"Man weiß es im Vorfeld nicht, wie das Auftktspiel laufen wird, zu was der Gegner in der Lage ist. Aber Tunsien ist nicht zufällig hier", so Ungarns Nationalcoach. "Wenn es um nichts gehen würde, könnte es ein leichtes Spiel werden. Aber nun geht es um sehr viel und sie haben nichts zu verlieren. In so einem Turnier wird jeder alles geben, um eine Chance zu bekommen zu Olympia zu fahren.

Im Kader der Ungarn sind unter anderem Bence Imre und Zsolt Krakovszki, die zur kommenden Saison in die Bundesliga zum THW Kiel bzw. zur HSG Wetzlar wechseln. Ansonsten spielen Zoran Ilic (Hamburg), Egon Hanusz (Stuttgart) und Adrian Sipos (Melsungen) schon in Deutschland. Für Tunesien ist Mohamed Amine Darmoul (Minden) nominiert.

Olympiaqualifikation im Fernsehen

Der Streamingdienstanbieter Dyn überträgt sämtliche Partien im Rahmen der Olympiaqualifikation. Zudem bietet man auch am Donnerstag eine Konferenz an, Kommentator Lennart Wilken-Johannes und Moderatorin Hannah Nitsche haben Experte Pascal Hens dabei.

Alle Spiele des Team Austria werden live auf ORF 1 übertragen. Die Partien von Deutschland gibt es auf unterschiedlichen Sendern im Free-TV. Das Auftaktspiel gegen Algerien überträgt Sport 1, das Duell mit Kroatien das ZDF und die abschließende Partie gegen Österreich die ARD.

Liveticker Ungarn - Tunesien

Aufgebote

Im Vorfeld des Turniers konnten alle Teams einen Kader von bis zu 18 Spielern melden. Die Mannschaften müssen eine Stunde vor dem Anwurf eines Spiels ihren Kader auf jeweils sechzehn Spieler reduzieren. Zusätzlich können im Laufe des Turniers bis zu fünf Wechsel aus einem erweiterten Aufgebot von 35 Spielern vorgenommen werden.