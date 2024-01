Ungarn - Kroatien in Liveticker, Livestream und Free-TV

Sowohl Ungarn wie auch Kroatien sind mit einer Niederlage in die Hauptrunde gestartet. Mit Blick auf das Halbfinale darf man sich keine weitere Niederlage erlauben, beide sind große Kontrahenten von Deutschland und Österreich.

Gegen Frankreich musste Kroatien unter anderem auf Domagoj Duvnjak verzichten, dadurch lastete viel Verantwortung auf Luka Cindric und Igor Karacic. Doch auch die jungen Spieler überzeugten, Torhüter Dominik Kuzmanovic hielt das Spiel gegen den Olympiasieger mit seinen Paraden lange Zeit offen, vorne stach der Rückraum auch mit Luka Lovre Klarica, Mateo Maras und Zvonimir Srna.

"Dies ist der Beginn einer neuen Generation, und für mich als Trainer ist es wirklich einfach, weil alle Spieler wirklich enthusiastisch sind und sich weiterentwickeln wollen. Ich bin sicher, dass wir in zwei oder drei Jahren das Potenzial haben, wieder die beste Mannschaft der Welt zu sein", sagt Kroatiens Trainer Goran Perkovac mit Blick auf die Leistung der jungen Spieler wie Dominik Kuzmanovic, Luka Lovre Klarica oder Zvonimir Srna.

"Wir wollten natürlich dieses Spiel gewinnen, um in einer guten Position zu sein. Aber nun müssen wir arbeiten und uns auf die anderen Gegner, Kroatien, Deutschland und Frankreich vorbereiten. Wir werden sehen, was dann rauskommt", so Miklos Rosta nach dem 29:30 gegen Österreich und betont: "Wir haben schon die ersten Videos gesehen, Kroatien spielt einen sehr guten Handball und wir kennen natürlich auch einige Spieler - mit Cindric spiele ich zusammen in Bukarest. Ich kenne ihn natürlich sehr gut."

Der Streamingdienstanbieter Dyn, der sämtliche Partien des Turniers überträgt, meldet sich aus der Lanxess-Arena in Köln mit Kommentator Karsten Petrzika mit einem Livestream. Im linearen Free-TV ist die Partie nicht zu verfolgen. Die ARD hat einen kostenlosen Livestream angekündigt, Johannes Krause kommentiert.

Liveticker Ungarn - Kroatien

Aufgebote

Während Torwartlegende Roland Mikler nur im erweiterten Kader der Ungarn steht, schafften die drei Bundesligaspieler Zoran Ilic (HSV Hamburg), Egon Hanusz (TVB Stuttgart) und Adrian Sipos (MT Melsungen) den Sprung ins EM-Aufgebot.

Kroatien kam im Vorfeld zu zwei Siegen über Montenegro (29:25) und Slowenien (32:26), musste aber die Ausfälle von David Mandic (MT Melsungen) und Josip Sarac (Frisch Auf Göppingen) verkraften. Aus Deutschland sind Domagoj Duvnjak (THW Kiel), Marko Mamic (Leipzig) und Ivan Martinovic (MT Melsungen) mit an Bord. Allerdings hat sich Martinovic an der Schulter verletzt und auch Duvnjak musste zuletzt mit Fieber passen.

Im Vorfeld des Turniers konnten alle Teams einen Kader von bis zu 20 Spielern melden. Die Mannschaften müssen eine Stunde vor dem Anwurf eines EM-Spiels ihren Kader auf jeweils sechzehn Spieler reduzieren. Zusätzlich können bis um 9 Uhr am Spieltag auch noch Wechsel vorgenommen werden. Von den bis zu sechs Wechseloptionen dürfen die Verbände zwei im Verlauf der Vorrunde vornehmen.

Nr. Name Position Geburtstag Verein 1 Arian Ando TH 29.01.1999 Balatonfüredi KSE 61 Laszlo Bartucz TH 05.11.1991 Mol Tatabanya KC 32 Kristof Palasics TH 19.04.2002 Logrono La Rioja/ESP 7 Bendeguz Boka LA 02.10.1993 Balatonfüredi KSE 18 Bence Krakovszki LA 09.07.2002 Mol Tatabanya KC 10 Zsolt Krakovszki RA 09.07.2002 HSA-NEKA 91 Bence Imre RA 15.20.2002 FTC Budapest 39 Richard Bodo RL 13.03.1993 Pick Szeged 11 Patrik Ligetvari RL 13.02.1996 Telekom Veszprem 30 Zoltan Szita RL 10.02.1998 Pick Szeged 66 Mate Lekai RM 16.06.1988 FTC Budapest 77 Egon Hanusz RM 25.09.1997 TVB Stuttgart/GER 24 Gergö Fazekas RM 31.10.2003 Orlen Wisla Plock/POL 33 Gabor Ancsin RR 27.11.1990 Mol Tatabanya KC 23 Dominik Mathe RR 01.04.1999 Paris St. Germain/FRA 43 Zoran Ilic RR 02.01.2002 HSV Hamburg/GER 27 Bence Banhidi KM 09.02.1995 Pick Szeged 45 Miklos Rosta KM 14.02.1999 CS Dinamo Bukarest/ROU 28 Szalbocs Szöllösi KM 28.01.1989 Dabas KC 2 Adrian Sipos KM 08.03.1990 MT Melsungen/GER Chema Rodriguez Coach 05.01.1980