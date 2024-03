Handball im Fernsehen: Thüringen gegen Dortmund am Ostersonntag live im Free-TV

Am Ostersonntag wird das Verfolgerduell der Handball Bundesliga Frauen zwischen dem Thüringer HC und Borussia Dortmund live im Free-TV übertragen.

Ein Leckerbissen am Ostersonntag für Handball-Fans: Im Kampf um die Europapokal-Plätze empfängt der Tabellenvierte Thüringer HC den Tabellenzweiten Borussia Dortmund. Eurosport überträgt das Spiel aus der Salza-Halle in Bad Langensalza ab 18.30 Uhr live.

THC: Fokus wieder auf die Liga

Den Fokus wieder auf die Liga legen - dieses Motto steht beim Thüringer HC an erster Stelle. Nach den Niederlagen im Haushahn Final4 und dem Ausscheiden im Viertelfinale der EHF European League gilt es für die Mannschaft von Trainer Herbert Müller darum, die Teilnahme an den europäischen Wettbewerben in der nächsten Saison zu sichern. Beim Ostderby in Halle konnte der THC unter der Woche wieder einen Sieg einfahren und seine Position im Rennen um Europa festigen.

Dortmund: Fünf Spiele ungeschlagen

Die Gäste aus Dortmund schweben unterdessen auf einer Erfolgswelle. Seit fünf Spielen sind die Borussinnen ungeschlagen und bezwangen während dieser Serie den Tabellendritten Bensheim sowie die Pokalsiegerinnen aus Metzingen. Für die Mannschaft von Trainer Henk Groener, dessen Vertragsverlängerung in der letzten Woche bekanntgegeben wurde, steht Revanche auf dem Plan: Im Hinspiel konnte der THC den BVB in Dortmund mit 25:33 deutlich schlagen.

Ein Faktor, der für dieses Spiel entscheidend werden könnte, ist die Belastung der letzten Wochen. Die hohe Belastung in Liga, Pokal und European League zeigt sich in der Verletztenliste des THC - Führungsspielerin Annika Lott verpasste das Spiel gegen Halle-Neustadt, ob sie gegen Dortmund wieder auf der Platte stehen wird, ist unklar.

Die Borussia sieht unterdessen langsam das Licht am Ende des Verletztentunnels - bis auf die Langzeitverletzten Dana Bleckmann und Lena Degenhardt konnte Henk Groener zuletzt wieder auf die Breite seines Kaders setzen.

Eine besondere Rückkehr wird die Begegnung für Alicia Stolle - die Kapitänin des BVB stand von 2018 bis 2020 für Thüringen auf der Platte und sicherte sich mit dem THC 2019 den DHB-Pokal. Am Sonntag gastiert sie zum ersten Mal seit ihrem Wechsel nach Budapest wieder in Bad Langensalza. In dieser Saison hat die 27-Jährige einen langen Leidensweg hinter sich - nach einer Knochenstauchung feierte Stolle im Februar ihr Comeback und trägt sich wieder mit Regelmäßigkeit in die Torschützinnenliste ein.

Der Blick in die Tabelle verdeutlicht die Brisanz der Partie. Thüringen und Dortmund befinden sich beide im Dreikampf um die Europapokal-Plätze mit der HSG Bensheim/Auerbach. Punkte sind für beide Teams wichtig, um die HSG Blomberg-Lippe auf Distanz zu halten, die auf Platz 5 lauert und auf Fehler der vor ihr liegenden Teams hofft.

Die Partie in der Salza-Halle wird am Sonntagabend um 18:30 Uhr angeworfen. Die Spielleitung übernimmt das Schiedsrichter-Zwillingspaar Lukas und Robert Müller (Neubrandenburg/Potsdam). Die Begegnung des 20. Spieltags wird live im Free-TV auf Eurosport 1 gezeigt. Bereits ab 18.15 Uhr wird Kommentator Sascha Staat gemeinsam mit Expertin Isabell Klein die Partie am Mikrofon begleiten.

Darüber hinaus kann das Spiel mit dem Kauf eines Abo-Passes oder im Pay-per-View bei Sportdeutschland.TV abgerufen werden. Dyn-Abonnenten können ebenfalls die Partie als Teil ihres Abonnements sehen.