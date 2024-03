Spanien - Slowenien in Liveticker, Livestream und Free-TV

Spanien ist mit einem souveränen Sieg über Bahrain ins Turnier gestartet, Slowenien musste sich in einem richtigen Kraftakt gegen Brasilien durchsetzen.

Das Team von Uros Zorman hatte nicht nur weniger Zeit zur Regeneration, sondern musste auch im Laufe der Partie zwei Ausfälle im rechten Rückraum hinnehmen. Jure Dolenec hat sich schon in der Anfangsphase am Sprunggelenk verletzt, Nejc Cehte wurde von einem Gegenspieler am Auge erwischt. Dafür reagierte man mit zwei Nachnominierungen.

Mit den Torhütern Urh Kastelic und Klemen Ferlin sowie Blaz Blagotinsek, Domen Novak, Kristjan Horzen und Tilen Kodrin sind auch sechs Bundesligaspieler im Kader der Slowenen. Vor allem Ferlin und Novak waren in der Schlussphase gegen Brasilien spielentscheidend, zuvor hatte aber vor allem auch Blaz Janc dem Spiel gut getan.

Spanien muss auf den abwehrstarken Miguel Sánchez-Migallón und Rechtsaußen Kauldi Odriozola verzichten. "Sowohl Kauldi als auch Migallón spielen eine sehr wichtige Rolle, vor allem in der 5:1-Abwehr, und ihre Verletzungen bringen die Planung durcheinander, aber Verletzungen sind Umstände, die sich ergeben", erklärte Jordi Ribera geenüber der spanischen Sportzeitung Marca.

Mit Viran Morros, Gedeon Guardiola und Antonio Garcia kehrten auch drei Routiniers ins Team zurück. "Bei nur drei Trainingstagen setzt man auf erfahrene Spieler, die bereits Automatismen untereinander entwickelt haben und auch an den Druck einer Olympiaqualifikation gewöhnt sind", betont Spaniens Coach.

Olympiaqualifikation im Fernsehen

Der Streamingdienstanbieter Dyn überträgt sämtliche Partien im Rahmen der Olympiaqualifikation. Alle Spiele des Team Austria werden live auf ORF 1 übertragen. Die Partien von Deutschland gibt es auf unterschiedlichen Sendern im Free-TV. Das Auftaktspiel gegen Algerien überträgt Sport 1, das Duell mit Kroatien das ZDF und die abschließende Partie gegen Österreich die ARD.

Aufgebote

Im Vorfeld des Turniers konnten alle Teams einen Kader von bis zu 18 Spielern melden. Die Mannschaften müssen eine Stunde vor dem Anwurf eines Spiels ihren Kader auf jeweils sechzehn Spieler reduzieren. Zusätzlich können im Laufe des Turniers bis zu fünf Wechsel aus einem erweiterten Aufgebot von 35 Spielern vorgenommen werden.