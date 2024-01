Spanien - Österreich in Liveticker, Livestream und Free-TV

Spanien steht nach der Auftaktpleite gegen Kroatien unter Zugzwang, gegen Österreich muss ein Sieg her. Österreich reicht ein Punkt, mitunter sogar eine knappe Niederlage.

"Wir wissen, dass sie acht Spieler haben, die die meiste Zeit im Einsatz sind. Unser Schlüssel ist eine gute Verteidigung, die wir noch weiter verbessern müssen. Wenn wir unsere Verteidigung spielen, bedeutet das, dass wir auch rennen können, was gut für uns ist, vor allem, um unsere Rotation zu machen, da wir 16 Spieler haben", setzt Spaniens Dani Dujshebaev auf die Kaderbreite im Team des Vizeeuropameisters.

"Spanien ist immer noch Spanien. Sie haben ihr System, sie sind seit vielen Jahren an der Spitze. Sie hatten keinen guten Start in das Turnier, was für uns gut sein kann. Für uns ist das Spiel gegen Spanien wie ein Finale, und in solchen Spielen müssen wir alles geben, was wir können", erklärt ÖHB-Teamchef Ales Pajovic.

"Wir hoffen, dass Spanien auch ein Problem mit unserer Abwehr haben wird. Spanien ist vielleicht nicht auf dem Niveau, das wir alle von ihnen gewohnt sind, aber trotzdem wissen wir, dass es schwer werden wird. Sie haben einige Wechsel vorgenommen und vielleicht ist das unsere Chance", so Österreichs Kreisläufer Tobias Wagner.

Der Streamingdienstanbieter Dyn, der sämtliche Partien des Turniers überträgt, meldet sich mit Kommentator Markus Herwig aus der SAP-Arena in Mannheim im Livestream. Im linearen Free-TV oder im kostenlosen Livestream ist die Partie nicht zu verfolgen.

Aufgebote

Aus der Handball-Bundesliga sind im spanischen Kader nur zwei Spieler mit dabei. Neben Dani Fernández (TVB Stuttgart) wurde Sergey Hernandez (SC Magdeburg) nominiert. Viran Morros (Pfadi Winterthur) wurde nach dem Ausfall von Miguel Sanchez-Migallon nachnominiert.

"Wir haben gezeigt, dass wir mit vollem Kader gegen die großen Nationen mithalten können. Jetzt heißt es fit und gesund bleiben", hatte Österreichs Trainer Ales Pajovic gesagt. Einzig Franko Lastro wird bei der EM fehlen, sonst stehen dem Coach auch namhafte Spieler wie Mykola Bilyk (THW Kiel), Lukas Hutecek (TBV Lemgo Lippe) und Robert Weber (HSG XeNTIS Bärnbach/Köflach) zur Verfügung.

Im Vorfeld des Turniers konnten alle Teams einen Kader von bis zu 20 Spielern melden. Die Mannschaften müssen eine Stunde vor dem Anwurf eines EM-Spiels ihren Kader auf jeweils sechzehn Spieler reduzieren. Zusätzlich können bis um 9 Uhr am Spieltag auch noch Wechsel vorgenommen werden. Von den bis zu sechs Wechseloptionen dürfen die Verbände zwei im Verlauf der Vorrunde vornehmen.

Kader Spanien für die Handball-EM

Nr. Name Pos. Geb. Verein 1 Gonzalo Perez de Vargas TH 10.01.91 FC Barcelona 61 Sergey Hernandez TH 17.06.95 SC Magdeburg/GER 6 Angel Fernandez LA 16.09.88 Limoges Handball/FRA 51 Miguel Sanchez-Migallon LA 08.02.95 Benfica Lissabon/POR 70 Daniel Fernandez LA 28.03.01 TVB Stuttgart/GER 21 Joan Cañellas RL 30.09.86 Kadetten Schaffhausen/SUI 59 Dani Dujshebaev RL 04.07.97 Industria Kielce/POL 77 Jan Gurri RL 10.06.02 Sporting CP Lissabon/POR 25 Agustin Casado RM 21.05.96 Telekom Veszprem/HUN 36 Ian Tarrafeta RM 04.01.99 PAUC Aix en Provence 10 Alex Dujshebaev RR 17.12.92 Industria Kielce/POL 5 Jorge Maqueda RR 06.02.88 HBC Nantes/FRA 18 Imanol Garciandia RR 30.04.95 Pick Szeged/HUN 28 Aleix Gomez RA 07.05.97 FC Barcelona 62 Kauldi Odriozola RA 07.01.97 HBC Nantes/FRA 17 Adria Figueras KM 31.08.88 Chartres MHB/FRA 4 Iñaki Peciña KM 31.05.88 Chambery Savoie Mont Blanc HB/FRA 20 Abel Serdio KM 16.04.94 Orlen Wisla Plock/POL Jordi Ribera Coach 05.03.1963

Kader Österreich für die Handball-EM

