Spanien - Bahrain in Liveticker, Livestream und Free-TV

Der WM-Dritte Spanien startet vor heimischer Kulisse gegen den Bahrain in die Olympiaqualifikation. Das Team von Jordi Ribera will eine Reaktion zeigen, nachdem man bei der letzten Handball-EM in der Vorrunde an Kroatien und Österreich gescheitert war. Bahrain kommt als Zweiter eines Qualifikationsturniers, doch nach Vorfällen bei der Asienmeisterschaft sind mehrere Spieler gesperrt.

Jordi Ribera setzt auf erfahrene Kräfte. Marco Wolf