Slowenien - Portugal in Liveticker, Livestream und Free-TV

Slowenien hat gegen Schweden den ersten Dämpfer erhalten, Portugal hingegen mit dem Sieg über Norwegen seine Chancen gewahrt. Für den Sprung ins Halbfinale darf sich aber nun keiner einen Patzer leisten.

"Wir spielen gegen Portugal, eine junge Mannschaft, die sehr schnellen Handball spielt und gerne rennt. Darauf müssen wir uns vorbereiten", erklärt Sloweniens Rückraumshooter Aleks Vlah, der die Lehren aus dem Spiel gegen Schweden ziehen will: "Unser Start in dieses Spiel war völlig anders als in der Vorrunde. Wir haben Eins-gegen-Eins-Duelle erzwungen, in denen Schweden die Oberhand hatte. Das müssen wir in den nächsten Spielen ändern."

"Das Team setzt im Offensivspiel darauf Durchbrüche im Eins-gegen-Eins zu schaffen und besitzt viele technische Qualitäten, um die Aktionen im Kollektiv abzuschließen", warnt Portugals Coach Paulo Pereira und warnt vor dem großen Innenblock. "Ich glaube jedoch fest an das kreative Potenzial unserer Mannschaft, um einige der slowenischen Unzulänglichkeiten auf den Außenpositionen zu überwinden. Ein Sieg im zweiten Hauprtundenspiel könnte den Kampf um die Top-6 bedeuten."

Der Streamingdienstanbieter Dyn, der sämtliche Partien des Turniers überträgt, meldet sich mit Kommentator Markus Götz aus der Barclays Arena in Hamburg im Livestream. Im linearen Free-TV oder im kostenlosen Livestream ist die Partie nicht zu verfolgen.

Sloweniens Nationaltrainer Uros Zorman hat offiziell achtzehn Spieler für die Handball-EM nominiert. Über viel Bundesligaerfahrung verfügt man im Tor, auch wenn Urban Lesjak mittlerweile in Nordmazedonien spielt. Auch auf den Außenpositionen und am Kreis sind jeweils Bundesligaprofis aktiv. Im Rückraum hingegen dominieren die Vereine aus der EHF Champions League.

Portugals Nationaltrainer Paulo Perreira, der auf den früheren Melsunger Andre Gomes, Victor Iturriza oder Fabio Magalhaes verletzungsbedingt verzichten muss, hat offiziell achtzehn Spieler für die Handball-EM nominiert. Als letztes fiel dann auch noch der Ersatzkreisläufer Daymaro Salina aus.

Im Vorfeld des Turniers konnten alle Teams einen Kader von bis zu 20 Spielern melden. Die Mannschaften müssen eine Stunde vor dem Anwurf eines EM-Spiels ihren Kader auf jeweils sechzehn Spieler reduzieren. Zusätzlich können bis um 9 Uhr am Spieltag auch noch Wechsel vorgenommen werden. Von den bis zu sechs Wechseloptionen dürfen die Verbände zwei im Verlauf der Vorrunde vornehmen.

Kader Slowenien für die Handball-EM

Nr. Name Position Geburtstag Verein 26 Klemen Ferlin TH 26.06.89 HC Erlangen/GER 90 Urban Lesjak TH 24.08.90 RK Eurofarm Pelister Bitola/MKD 16 Miljan Vujovic TH 27.08.00 TVB Stuttgart/GER 19 Stas Jovicic Slatinsek LA 06.12.00 RK Trimo Trebnje 20 Tilen Kodrin LA 14.05.94 VfL Gummersbach/GER 6 Gasper Marguc RA 20.08.90 Telekom Veszprem/HUN 77 Domen Novak RA 26.04.98 HSG Wetzlar/GER 31 Tadej Mazej LA 31.07.98 RK Celje 51 Borut Mackovsek RL 11.09.92 Pick Szeged/HUN 88 Aleks Vlah RL 22.07.97 Aalborg Haandbold/DEN 44 Dean Bombac RM 04.04.89 Pick Szeged/HUN 23 Miha Zarabec RM 12.10.91 Orlen Wisla Plock/POL 17 Nejc Cehte RR 04.09.92 RK Eurofarm Pelister Bitola/MKD 11 Jure Dolenec RR 06.12.88 Limoges Hand 97/FRA 3 Blaz Blagotinsek KM 17.01.94 SG Flensburg-Handewitt/GER 27 Kristjan Horzen KM 08.12.99 VfL Gummersbach/GER 95 Matic Suholeznic KM 02.05.95 RK Zagreb/CRO 92 Jernej Drobez KM 06.01.00 RK Gorenje Velenje Uros Zorman Coach 09.01.80

Kader Portugal für die Handball-EM

