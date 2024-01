Slowenien - Dänemark in Liveticker, Livestream und Free-TV

Slowenien kämpft im Fernduell mit Portugal noch um den Einzug ins Spiel um Platz 5, benötigt dafür aber Schützenhilfe der Niederlande. Weltmeister Dänemark hingegen hat schon den Gruppensieg sicher.

Miha Zarabec will mit Slowenien das Tempo drosseln. Ingrid Anderson-Jensen

"Wir haben noch nie gegen Dänemark gewonnen. Es wird ein schweres Spiel. Ich möchte zeigen, dass wir gegen Top-Teams kämpfen können", so Sloweniens Miha Zarabec. "Wir werden beide ohne jeden Druck in das Spiel gehen. Wir werden versuchen, das Spiel zu genießen, und wenn wir es bis zur 50. Minute auf einem gewissen Niveau schaffen, können wir vielleicht auf etwas mehr hoffen. Es wird ähnlich sein wie im Spiel gegen Schweden, wenn wir zu viele Fehler machen, werden sie uns schnell bestrafen. Wir müssen das Tempo drosseln und im Angriff geduldig sein."

"Wir kennen sie recht gut. Die Jungs spielen in vielen großen Vereinen in Europa, wir wissen also viel über sie. Wir werden sehen, wie sie das Spiel angehen werden, denn es könnte auch für sie nichts wert sein. Dieses Spiel ist eher eine Frage des Stolzes, und ich hoffe, dass wir die Oberhand behalten werden", erklärt Dänemarks Rückraumspieler Rasmus Lauge.

Der Streamingdienstanbieter Dyn, der sämtliche Partien des Turniers überträgt, meldet sich mit Kommentator Markus Götz aus der Barclays Arena in Hamburg im Livestream. Im linearen Free-TV ist die Partie nicht zu verfolgen. Das ZDF hat einen kostenlosen Livestream angekündigt, Martin Schneider kommentiert.

Liveticker Slowenien - Dänemark

Aufgebote

Sloweniens Nationaltrainer Uros Zorman hat offiziell achtzehn Spieler für die Handball-EM nominiert. Über viel Bundesligaerfahrung verfügt man im Tor, auch wenn Urban Lesjak mittlerweile in Nordmazedonien spielt. Auch auf den Außenpositionen und am Kreis sind jeweils Bundesligaprofis aktiv. Im Rückraum hingegen dominieren die Vereine aus der EHF Champions League.

Dänemarks Nationalcoach Nikolaj Jacobsen hat offiziell neunzehn Spieler für die Handball-EM nominiert. Wie groß das Reservoir an starken Spielern ist, zeigt auch der Blick auf den Reservekader.

Im Vorfeld des Turniers konnten alle Teams einen Kader von bis zu 20 Spielern melden. Die Mannschaften müssen eine Stunde vor dem Anwurf eines EM-Spiels ihren Kader auf jeweils sechzehn Spieler reduzieren. Zusätzlich können bis um 9 Uhr am Spieltag auch noch Wechsel vorgenommen werden. Von den bis zu sechs Wechseloptionen dürfen die Verbände zwei im Verlauf der Vorrunde vornehmen.

Kader Slowenien für die Handball-EM

» Der Kader von Slowenien

Nr. Name Position Geburtstag Verein 26 Klemen Ferlin TH 26.06.89 HC Erlangen/GER 90 Urban Lesjak TH 24.08.90 RK Eurofarm Pelister Bitola/MKD 16 Miljan Vujovic TH 27.08.00 TVB Stuttgart/GER 19 Stas Jovicic Slatinsek LA 06.12.00 RK Trimo Trebnje 20 Tilen Kodrin LA 14.05.94 VfL Gummersbach/GER 6 Gasper Marguc RA 20.08.90 Telekom Veszprem/HUN 77 Domen Novak RA 26.04.98 HSG Wetzlar/GER 31 Tadej Mazej LA 31.07.98 RK Celje 51 Borut Mackovsek RL 11.09.92 Pick Szeged/HUN 88 Aleks Vlah RL 22.07.97 Aalborg Haandbold/DEN 44 Dean Bombac RM 04.04.89 Pick Szeged/HUN 23 Miha Zarabec RM 12.10.91 Orlen Wisla Plock/POL 17 Nejc Cehte RR 04.09.92 RK Eurofarm Pelister Bitola/MKD 11 Jure Dolenec RR 06.12.88 Limoges Hand 97/FRA 3 Blaz Blagotinsek KM 17.01.94 SG Flensburg-Handewitt/GER 27 Kristjan Horzen KM 08.12.99 VfL Gummersbach/GER 95 Matic Suholeznic KM 02.05.95 RK Zagreb/CRO 92 Jernej Drobez KM 06.01.00 RK Gorenje Velenje Uros Zorman Coach 09.01.80

Kader Dänemark für die Handball-EM

» Der Kader von Dänemark

