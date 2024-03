Slowenien - Bahrain in Liveticker, Livestream und Free-TV

Sowohl Bahrain wie auch Slowenien mussten gegen Gastgeber Spanien eine deutliche Pleite hinnehmen. Während das Team von Uros Zorman gegen Brasilien in letzter Sekunde doch noch gewinnen konnte, mussten sich die Asiaten mit einem Tor geschlagen geben. Eine Niederlage können sich die Slowenen kaum leisten, selbst bei einem Sieg muss man noch zittern.

Domen Novak hatte gegen Brasilien den Siegtreffer erzielt. AFP via Getty Images

"Wir wussten schon vor dem Turnier, dass kein Spiel leicht sein würde. Die Öffentlichkeit mag den Eindruck gehabt haben, dass die Gruppe leicht war, aber das ist bei weitem nicht der Fall. Sowohl die spanische Nationalmannschaft als auch Brasilien und Bahrain haben an den letzten Olympischen Spielen teilgenommen. Letztere sind auch in den kontinentalen Wettbewerben ganz vorne mit dabei, so dass es keine leichten Spiele gibt", betonte Sloweniens Coach Uros Zorman.

Das Team von Uros Zorman musste auch im Laufe der Auftaktpartie zwei Ausfälle im rechten Rückraum hinnehmen. Jure Dolenec hat sich schon in der Anfangsphase am Sprunggelenk verletzt, Nejc Cehte wurde von einem Gegenspieler am Auge erwischt. Dafür reagierte man mit zwei Nachnominierungen.

Mit den Torhütern Urh Kastelic und Klemen Ferlin sowie Blaz Blagotinsek, Domen Novak, Kristjan Horzen und Tilen Kodrin sind auch sechs Bundesligaspieler im Kader der Slowenen. Vor allem Ferlin und Novak waren in der Schlussphase gegen Brasilien spielentscheidend, zuvor hatte aber vor allem auch Blaz Janc dem Spiel gut getan.

"Wir sind mit einer klaren Aufgabe zu diesem Turnier gekommen: Wir wollten Brasilien und Bahrain schlagen und gegen Spanien das bestmögliche Ergebnis erzielen. Gegen letztere ist alles für uns schief gelaufen, aber wir können jetzt nichts mehr tun", so Zorman: "Im Spiel am Sonntag werden wir versuchen, in der Verteidigung solide zu spielen und im Angriff vielseitiger und rhythmischer zu sein."

Bahrain hat nach der Auftaktniederlage gegen Spanien gleich vier Wechsel vorgenommen, das hat auch mit einer Entscheidung des Sportgerichtshofs CAS zu tun, der eine IHF-Entscheidung aufgrund einer Suspendierung von Spielern aufgehoben hat. So rücken Kapitän Husain Al Sayyad und drei weitere Spieler wieder in den Kader der Asiaten für das Spiel gegen Brasilien.

Olympiaqualifikation im Fernsehen

Der Streamingdienstanbieter Dyn überträgt sämtliche Partien im Rahmen der Olympiaqualifikation. Alle Spiele des Team Austria werden live auf ORF 1 übertragen. Die Partien von Deutschland gibt es auf unterschiedlichen Sendern im Free-TV. Das Auftaktspiel gegen Algerien überträgt Sport 1, das Duell mit Kroatien das ZDF und die abschließende Partie gegen Österreich die ARD.

Aufgebote

Im Vorfeld des Turniers konnten alle Teams einen Kader von bis zu 18 Spielern melden. Die Mannschaften müssen eine Stunde vor dem Anwurf eines Spiels ihren Kader auf jeweils sechzehn Spieler reduzieren. Zusätzlich können im Laufe des Turniers bis zu fünf Wechsel aus einem erweiterten Aufgebot von 35 Spielern vorgenommen werden.