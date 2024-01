Serbien - Ungarn in Liveticker, Livestream und Free-TV

Ungarn geht als Spitzenreiter in die Partie und kann sich das Ticket für die Hauptrunde sichern. Gegner Serbien konnte schon Island überraschen und möchte nun den ersten Sieg.

"Alle sind voll motiviert, und wir werden dieses Spiel wie ein Endspiel angehen, denn Ungarn braucht diese zwei Punkte, um weiterzukommen, und wir brauchen sie wegen des Unentschiedens. Wir brauchen auch zwei Punkte, also geht es für uns darum, in diesem Turnier am Leben zu bleiben", erklärte Serbiens Kreisläufer Dragan Pechmalbec.

"Sie haben eine wirklich gute Mannschaft. Wir kennen viele Spieler der serbischen Mannschaft und sie kennen auch uns. Sie haben eine wirklich gute Abwehr mit guten Torhütern. Und wir müssen versuchen, im Gegenstoß schneller zu sein und einfache Tore zu erzielen", gibt Ungarns Patrik Ligetvari als Marschrichtung aus.

Der Streamingdienstanbieter Dyn, der sämtliche Partien des Turniers überträgt, meldet sich mit Kommentator Karsten Petrzika aus der Olympiahalle in München im Livestream. Im linearen Free-TV oder einem kostenlosen Livestream ist die Partie nicht zu verfolgen.

Liveticker Serbien - Ungarn

Aufgebote

Während Torwartlegende Roland Mikler nur im erweiterten Kader der Ungarn steht, schafften die drei Bundesligaspieler Zoran Ilic (HSV Hamburg), Egon Hanusz (TVB Stuttgart) und Adrian Sipos (MT Melsungen) den Sprung ins EM-Aufgebot.

Torhüter Milan Bomastar und Kreisläufer Luka Rogan wurden bei Serbien vor der Abreise nach München gestrichen, befinden sich trotzdem im offiziellen Kader. Mehrere Spieler besitzen Bundesligaerfahrung, doch aktuell spielen nur noch Torwart Dejan Milosavljev und Kreisläufer Mijailo Marsenic in Berlin.

Im Vorfeld des Turniers konnten alle Teams einen Kader von bis zu 20 Spielern melden. Die Mannschaften müssen eine Stunde vor dem Anwurf eines EM-Spiels ihren Kader auf jeweils sechzehn Spieler reduzieren. Zusätzlich können bis um 9 Uhr am Spieltag auch noch Wechsel vorgenommen werden. Von den bis zu sechs Wechseloptionen dürfen die Verbände zwei im Verlauf der Vorrunde vornehmen.

Kader Serbien für die Handball-EM

» Der Kader von Serbien

Nr. Name Position Geburtstag Verein 96 Dejan Milosavljev TH 16.03.96 Füchse Berlin/GER 1 Vladimir Cupara TH 19.02.94 Dinamo Bukarest/ROU 99 Milan Bomastar TH 10.07.99 Chartres Metropole HB/FRA 19 Nemanja Ilic LA 11.05.90 Fenix Toulouse/FRA 21 Vanja Ilic LA 25.02.93 Chartres Metropole HB/FRA 17 Bogdan Radivojevic RA 02.03.93 RK Eurofarm Pelister Bitola/MKD 3 Vukasin Vorkapic RA 01.10.97 RK Vojvodina Novi Sad 11 Ilija Abutovic RL 02.08.88 Chartres Metropole HB/FRA 14 Marko Milosavljevic RL 13.09.98 Ademar Leon/ESP 13 Uros Borzas RL 28.07.99 RK Eurofarm Pelister Bitola/MKD 5 Milos Kos RL 01.08.02 RK Zagreb/CRO 20 Miljan Pusica RL 30.06.91 RK Vojvodina Novi Sad 24 Lazar Kukic RM 12.12.95 Dinamo Bukarest/ROU 44 Petar Djordjic RM 17.09.90 RK Vojvodina Novi Sad 22 Milos Orbovic RR 02.11.93 HC Kriens-Luzern/SUI 23 Predrag Vejin RR 17.12.92 RK Nexe Nasice/CRO 15 Uros Kojadinovic RR 26.09.00 RK Partizan Belgrad 93 Mijailo Marsenic KM 09.03.93 Füchse Berlin/GER 46 Dragan Pechmalbec KM 05.01.96 Telekom Veszprem/HUN 33 Luka Rogan KM 04.07.03 RK Vojvodina Novi Sad Toni Gerona Coach 31.07.73

Kader Ungarn für die Handball-EM

» Der Kader von Ungarn

