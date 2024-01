Schweiz - Frankreich in Liveticker, Livestream und Free-TV

Die Favoritenrolle ist klar verteilt, Olympiasieger Frankreich geht als klarer Favorit ins Duell mit der Schweiz, das eine Reaktion auf die Auftaktpleite gegen Deutschland zeigen will.

Frnakreichs Hugo Descat war Player of the Match gegen Nordmazedonien Sascha Klahn

"Es ist ein wichtiges Spiel, genauso wichtig wie das gegen Nordmazedonien. Wir müssen ein besseres Gesicht zeigen als im ersten Spiel, aber die Schweiz ist in der gleichen Position. Sie sind nach wie vor gefährlich, und sie wissen, dass dies ihre letzte Chance ist, sich zu qualifizieren", betont Frankreichs Linksaußen Hugo Descat im Vorfeld.

"Wir müssen sicher abgeklärter spielen als im Eröffnungsspiel. Dort haben wir zu viele technische Fehler gemacht und Bälle verloren, weil wir zu schnell nach vorne spielen wollten", erklärt der Schweizer Spielmacher Mehdi Ben Romdhane. "Wir werden zeigen, dass auch wir unseren Anteil bringen wollen, wir werden uns nicht so leicht geschlagen geben. Vielleicht nehmen sie uns ja etwas auf die leichte Schulter, so wie 2021."

Der Streamingdienstanbieter Dyn, der sämtliche Partien des Turniers überträgt, meldet sich mit Kommentator Tobias Schimon aus der Mercedes-Benz-Arena in Berlin im Livestream. Im linearen Free-TV ist die Partie nicht zu verfolgen. Das ZDF bietet einen kostenlosen Livestream an, Martin Schneider wird kommentieren.

Aufgebote

Frankreichs Trainer Guillaume Gille hat offiziell 19 Spieler vor dem Turnierstart nominiert. Damit kann man im Zweifel schnell auf mögliche Ausfälle reagieren ohne auf das Wechselkontingent zurückzugreifen. Einziger Bundesligaprofi ist Samir Bellahcene vom THW Kiel, ansonsten setzt sich das Team von Spielern aus den fünf internationalen Spitzenklubs Montpellier HB (5), Telekom Veszprem (4), Paris St. Germain, FC Barcelona und Industria Kielce (je 3) zusammen.

Die Schweiz ist nur mit 17 Spielern angereist, zum offiziellen Kader gehören aber auch der dritte Torhüter Aurel Bringolf (BSV Bern) und Spielmacher Zoran Markovic (Kadetten Schaffhausen), werden aber nicht zum Einsatz kommen. "Mein Vertrauen in diese 17 Jungs ist groß. Sie haben am Yellow Cup in allen drei Spielen überzeugt und sind in dieser Woche auch als Mannschaft noch einmal zusammengewachsen", erklärte Nationalcoach Michael Suter, der mit Dimitrij Küttel, Samuel Röthlisberger und Jonas Schelker drei Schlüsselspieler ersetzen muss.

Im Vorfeld des Turniers konnten alle Teams einen Kader von bis zu 20 Spielern melden. Die Mannschaften müssen eine Stunde vor dem Anwurf eines EM-Spiels ihren Kader auf jeweils sechzehn Spieler reduzieren. Zusätzlich können bis um 9 Uhr am Spieltag auch noch Wechsel vorgenommen werden. Von den bis zu sechs Wechseloptionen dürfen die Verbände zwei im Verlauf der Vorrunde vornehmen.

Kader Schweiz für die Handball-EM

Nr. Name Position Geburtstag Verein 12 Leonoard Grazioli TH 19.01.01 TV Hüttenberg/HSG Wetzlar/GER 16 Nikola Portner TH 19.11.93 SC Magdeburg/GER 31 Aurel Bringolf TH 02.11.87 BSV Bern 9 Marvin Lier LA 08.09.92 Kadetten Schaffhausen 29 Samuel Zehnder LA 29.02.00 TBV Lemgo Lippe/GER 27 Maximilian Gerbl RA 25.06.95 TSV Hannover-Burgdorf/GER 6 Cedrie Tynowski RA 21.09.96 Pfadi Winterthur 21 Gino Steenaerts RA 05.05.05 HC Kriens-Luzern 20 Luka Maros RL 20.03.94 Kadetten Schaffhausen 4 Lenny Rubin RL 01.02.96 HSG Wetzlar/GER 8 Manuel Zehnder RL 24.10.99 ThSV Eisenach/GER 41 Felix Aellen RM 11.10.03 BSV Bern 44 Mehdi Ben Romdhane RM 02.12.01 Kadetten Schaffhausen 19 Zoran Markovic RM 06.05.95 Kadetten Schaffhausen 2 Andy Schmid RM 30.08.83 HC Kriens-Luzern 13 Michael Kusio RR 31.08.98 BSV Bern 15 Nicolas Raemy RR 25.02.92 Wacker Thun 23 Lukas Laube KM 22.04.00 TVB Stuttgart/GER 3 Lucas Meister KM 16.08.96 SC Magdeburg/GER 30 Joël Willecke KM 23.11.03 HSC Suhr Aarau Michael Suter Coach 04.11.75

Kader Frankreich für die Handball-EM

