Niederlande - Portugal in Liveticker, Livestream und Free-TV

Portugal kämpft um die Olympiaqualifikation und muss im Zweikampf mit Slowenien vorlegen - wegen des gewonnenen Direktvergleichs reicht ein einfacher Sieg. Für die Niederlande geht es nur noch im Fernduell mit Kroatien um Rang 11, dafür benötigt man neben einen eigenen Sieg auch Schützenhilfe von Deutschland.

"Das ist eine Mannschaft, die sehr gut im Umschaltspiel ist. Sie rennen viel. Ich denke, dass 50 Prozent ihrer Tore durch Gegenstöße erzielt werden, also müssen wir darauf besonders achten", so Portugals Luis Frade und der Kreisläufer vom FC Barcelona ergänzt: "Außerdem haben einige von ihnen einen großen Schritt nach vorne gemacht, so wie im letzten Spiel der rechte Rückraumspieler [Niels Versteijnen], der 15 Tore erzielt hat. Das ist erstaunlich."

"Wir werden in diesem Spiel kämpfen wie verrückt, denn es ist ein wirklich wichtiges Spiel für uns. Wenn wir das Spiel gewinnen, wenn wir wieder das Spiel um Platz 5 erreichen, können wir für unser Land Geschichte schreiben. Die beste Platzierung war der sechste Platz im Jahr 2020, also wollen wir den fünften Platz erreichen. Das ist unser Hauptziel für diesen Wettbewerb - das war schon immer unser Hauptziel", so Portugals Antonio Areia.

"Wir müssen in diesem Spiel, da es das letzte für uns sein wird, alles geben. Wir haben viele Verletzungen, und das ist hart für uns. Sie spielen gut und schnell wie wir, und ich denke, es wird ein schönes Spiel zu sehen sein", erklärte der niederländische Linksaußen Kaj Geenen.

Der Streamingdienstanbieter Dyn, der sämtliche Partien des Turniers überträgt, meldet sich mit Kommentator Sascha Staat aus der Barclays Arena in Hamburg im Livestream. Im linearen Free-TV oder einem kostenlosen Livestream ist die Partie nicht zu verfolgen.

Portugals Nationaltrainer Paulo Perreira, der auf den früheren Melsunger Andre Gomes, Victor Iturriza oder Fabio Magalhaes verletzungsbedingt verzichten muss, hat offiziell achtzehn Spieler für die Handball-EM nominiert. Als letztes fiel dann auch noch der Ersatzkreisläufer Daymaro Salina aus.

Der niederländische Coach Staffan Olsson hat offiziell neunzehn Spieler für die Handball-EM nominiert. Vor allem auf den zentralen Positionen hat der Schwede noch eine große Auswahl und auch wenn der Flensburger Kay Smits nicht einsatzfähig ist, finden sich insgesamt zehn in Deutschland aktive Spieler im Kader von Oranje. Darunter mit Kreisläufer Lars Kooij auch ein Spieler von Drittligist TV Emsdetten. Für Samir Benghanem ist das Turnier nach einem Kreuzbandriss beendet, Martijn Kleijkers rückte zur Hauptrunde in die Mannschaft.

Dieselbe Verletzung erlitt auch der Lemgoer Thomas Houtepen (wir berichteten), auf einen Ersatz verzichtete Olsson allerdings. "Wir haben im Vergleich zu den meisten Ländern nicht die größte Auswahl an Spielern, aber einen Spieler nach dem anderen zu verlieren, ist wirklich hart. Auch mental, vor allem nachdem wir zwei Spieler in zwei Spielen wegen einer Kreuzband-Verletzung verloren haben, was bedeutet, dass sie für mindestens neun Monate ausfallen werden", so Luc Steins.

Im Vorfeld des Turniers konnten alle Teams einen Kader von bis zu 20 Spielern melden. Die Mannschaften müssen eine Stunde vor dem Anwurf eines EM-Spiels ihren Kader auf jeweils sechzehn Spieler reduzieren. Zusätzlich können bis um 9 Uhr am Spieltag auch noch Wechsel vorgenommen werden. Von den bis zu sechs Wechseloptionen dürfen die Verbände zwei im Verlauf der Vorrunde vornehmen.

Kader Niederlande für die Handball-EM

Nr. Name Position Geburtstag Verein 1 Bart Ravensbergen TH 14.03.1993 Frisch Auf Göppingen/GER 30 Arjan Versteijnen TH 03.02.2000 Bevo HC Panningen 5 Rutger ten Velde LA 05.03.1997 TuS N-Lübbecke/GER 17 Kaj Geenen LA 06.05.2003 VfL Lübeck-Schwartau/GER 14 Bobby Schagen RA 13.01.1990 TBV Lemgo Lippe/GER 27 Alec Smit RA 15.05.1999 SønderjyskE Herrehandbold/DEN 6 Niko Blaauw RL 15.01.2002 VfL Lübeck-Schwartau/GER 7 Robin Schoenaker RL 23.08.1995 Sporting Neerpelt/BEL 23 Jorn Smits RL 03.09.1992 Lemvig-Thyborøn Håndbold/DEN 3 Ivar Stavast RM 13.01.1998 HC Elbflorenz Dresden/GER 22 Luc Steins RM 22.03.1995 Paris Saint-Germain/FRA 33 Thomas Houtepen RM 15.05.2002 TBV Lemgo Lippe/GER 77 Dani Baijens RM 05.05.1998 HSV Hamburg/GER 11 Iso Sluijters RR 24.07.1990 GC Amicitia Zürich/SUI 20 Niels Gerardus Versteijnen RR 03.02.2000 TBV Lemgo Lippe/GER 4 Janik van Zundert RR 08.09.02 Bevo HC Panningen 21 Martijn Kleijkers KM 22.02.01 Limburg Lions 15 Lars Kooij KM 11.08.2000 TV Emsdetten/GER 28 Tim Claessens KM 09.01.1999 Achilles Bocholt/BEL Staffan Olsson Coach 26.03.1964

Kader Portugal für die Handball-EM

