Handball im Fernsehen: Saisonendspurt der HBF im Free-TV

Nach der Olympia-Qualifikation am Wochenende geht es in die entscheidende Phase in der Handball Bundesliga Frauen. Der Kampf um die heißbegehrten Europapokal-Plätze spitzt sich weiter zu, noch vier Teams haben aussichtsreiche Chancen. Zwei Spitzenspiele werden im Free-TV übertragen.

Der Saisonendspurt in der Handball Bundesliga Frauen verspricht Spannung vom Feinsten. Im Rennen um die Europapokalplätze streiten sich Dortmund, Bensheim, der Thüringer HC und die HSG Blomberg-Lippe bei noch sechs verbleibenden Spieltagen um das Startrecht in der EHF European League. Eurosport ist live dabei, wenn die drei verbleibenden Startplätze ausgespielt werden.

Zum direkten Aufeinandertreffen zweier European-League-Kandidaten kommt es am 11. Mai: Am 24. Spieltag empfängt der aktuelle Tabellenvierte und European-League-Viertelfinalist Thüringer HC die HSG Blomberg-Lippe, die sich auf Platz 5 in Lauerstellung befindet und auf den ersten internationalen Start seit der Saison 2021/22 hofft. Der möglicherweise vorentscheidende Showdown in der Salza-Halle wird um 19 Uhr angeworfen, Eurosport 1 überträgt live.

Ein letzter harter Brocken steht für Blomberg am finalen Spieltag der Saison an. Auswärts geht es zum Tabellenprimus SG BBM Bietigheim, die ihr letztes Spiel vor dem Umzug nach Ludwigsburg mit dem Meistertitel versüßen wollen. Eurosport ist am 25. Mai live dabei, wenn sich Blomberg in Bietigheim für die knappe 23:26-Hinspielniederlage revanchieren möchte. Um 19 Uhr startet in der MHP-Arena in Ludwigsburg das letzte Saisonspiel für beide Teams.

Die anstehenden TV-Partien im Überblick:

24. Spieltag:

Samstag, 11. Mai 2024 - 19:00 Uhr, Salza-Halle, Bad Langensalza:

Thüringer HC vs. HSG Blomberg-Lippe



26. Spieltag:

Samstag, 25. Mai 2024 - 19:00 Uhr, MHP-Arena, Ludwigsburg:

SG BBM Bietigheim vs. HSG Blomberg-Lippe