Polen - Slowenien in Liveticker, Livestream und Free-TV

Polen steht nach der erwarteten Auftaktniederlage gegen Norwegen unter Zugzwang. Gegner Slowenien ist zwar gut gestartet, tat sich aber gegen die Färöer lange Zeit schwer.

"Die Polen und die Färöer sind völlig unterschiedlich. Ich will nichts vorhersagen, aber vom Spielstil her passen die Polen besser zu uns als die Färöer, denn sie sind größer, langsamer und härter, was uns besser liegt. Am Donnerstag spielten die Polen ohne einen Linkshänder auf der Position des rechten Flügelspielers. Das wird gegen uns definitiv anders sein", erklärte Sloweniens Nationalcoach Uros Zorman.

"Unsere Einstellung zum Spiel wird sehr ähnlich sein", so Polens Kreisläufer Maciej Gebala mit Blick auf die Auftaktniederlage gegen Norwegen. "An unserer Basis, dem Abwehrspiel, wird sich nicht viel ändern. Wir wollen in der Mitte der Defensive weiterhin eng beieinander stehen, um jeden Ball kämpfen und aggressiv bis auf neun Meter gehen, um unsere Gegner unter Druck zu setzen und sie zu zwingen, weit über die Flügel zu spielen und Würfe von den Außenpositionen anzunehmen.

Der Streamingdienstanbieter Dyn, der sämtliche Partien des Turniers überträgt, meldet sich mit Kommentator Vincent Schuster aus der Mercedes-Benz-Arena in Berlin im Livestream. Im linearen Free-TV oder im kostenlosen Livestream ist die Partie nicht zu verfolgen.

Aufgebote

Sloweniens Nationaltrainer Uros Zorman hat offiziell achtzehn Spieler für die Handball-EM nominiert. Über viel Bundesligaerfahrung verfügt man im Tor, auch wenn Urban Lesjak mittlerweile in Nordmazedonien spielt. Auch auf den Außenpositionen und am Kreis sind jeweils Bundesligaprofis aktiv. Im Rückraum hingegen dominieren die Vereine aus der EHF Champions League.

Polen stehen achtzehn Spieler zur Verfügung, dabei ein großer Teil auf der rechten Außenbahn. Mit Adam Morawski (MT Melsungen) und Arkadiusz Ossowski (HSC Coburg) wurden zwei Deutschland-Legionäre vorerst aus dem Aufgebot gestrichen.

Im Vorfeld des Turniers konnten alle Teams einen Kader von bis zu 20 Spielern melden. Die Mannschaften müssen eine Stunde vor dem Anwurf eines EM-Spiels ihren Kader auf jeweils sechzehn Spieler reduzieren. Zusätzlich können bis um 9 Uhr am Spieltag auch noch Wechsel vorgenommen werden. Von den bis zu sechs Wechseloptionen dürfen die Verbände zwei im Verlauf der Vorrunde vornehmen.

Kader Polen für die Handball-EM

» Der Kader von Polen

Nr. Name Position Geburtstag Verein 1 Mateusz Kornecki TH 05.06.94 ThSV Eisenach/GER 50 Jakub Skrzyniarz TH 06.06.96 Bidasoa Irun/ESP 34 Przemyslaw Urbaniak LA 10.08.98 KPR Ostrovia Ostrow Wielkopolski 44 Miklolaj Czaplinski RA 08.11.00 BM Torrebalonmano 3 Michal Daszek RA 27.06.92 SPR Wisla Plock 22 Mateusz Kosmala RA 26.07.99 MMTS Kwidzyn 33 Jakub Szyszko RA 18.02.01 Gornik Zabrze 12 Ariel Pietrasik RL 21.10.99 Kadetten Schaffhausen/SUI 2 Damian Przytula RL 27.11.98 SPR Gornik Zabrze 9 Szymon Sicko RL 20.08.97 Industria Kielce 4 Piotr Jedraszczyk RM 09.10.01 Gwardia Oppeln 5 Michal Olejniczak RM 31.01.01 Industria Kielce 11 Pawel Paterek RM 17.12.00 Chrobry Glogow 15 Jakub Powarzynski RM 07.09.02 Wybrzeze Danzig 8 Bartlomiej Bis KM 25.03.97 HSC 2000 Coburg/GER 36 Dawid Dawydzik KM 07.12.94 SPR Wisla Plock 28 Maciej Gebala KM 10.01.94 SC DHfK Leipzig/GER 21 Kamil Syprzak KM 23.07.91 Paris St. Germain/FRA Lijewski, Marcin Coach 21.09.77

Kader Slowenien für die Handball-EM

» Der Kader von Slowenien

