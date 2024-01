Polen - Färöer in Liveticker, Livestream und Free-TV

Polen ist nach zwei Niederlagen ausgeschieden. Neuling Färöer luchste Norwegen hingegen einen Punkt ab und kämpft noch um den Einzug in die Hauptrunde. Doch Platz 3 ist für die Rot-Weißen durchaus wichtig.

"Wir haben eine junge Mannschaft und sammeln Erfahrungen für die kommenden Turniere. Wir werden im nächsten Spiel gegen die Färöer-Inseln unser Bestes geben und mit erhobenem Haupt nach Hause fahren", erklärte Polens Nationaltrainer Marcin Lijewski. Ein Sieg würde Polens Chancen auf eine einfache Auslosung in der WM-Qualifikation erhöhen.

"Wir werden jetzt nur noch auf Polen schauen, und wir werden alles tun, was wir können, um ein neues großartiges Spiel zu machen und zu versuchen, Polen am Montag zu schlagen. Wenn wir es schaffen, Polen zu schlagen, werden wir 5.000 oder vielleicht sogar 6.000 Zuschauer von den Färöer-Inseln mitbringen, um unsere Liebe zu Slowenien zu bejubeln, es wird also eine verrückte Nacht in der Halle", erklärte Färöer-Coach Peter Bredsdorff-Larsen.

Der Streamingdienstanbieter Dyn, der sämtliche Partien des Turniers überträgt, meldet sich mit Kommentator Finn-Ole Martins aus der Mercedes-Benz-Arena in Berlin im Livestream. Im linearen Free-TV ist die Partie nicht zu verfolgen. Das ZDF bietet einen kostenlosen Livestream an, Kommentator ist Christoph Hamm.

Aufgebote

Der Däne Peter Bredsdorff-Larsen hat die Färöer zum größten Erfolg der Verbandsgeschichte geführt. Mit Spielmacher Elias Ellefsen á Skipagøtu (THW Kiel) und Rechtsaußen Hákun West av Teigum (Füchse Berlin) sind seit diesem Sommer zwei Profis bei deutschen Spitzenklubs aktiv.

Polen stehen achtzehn Spieler zur Verfügung, dabei ein großer Teil auf der rechten Außenbahn. Mit Adam Morawski (MT Melsungen) und Arkadiusz Ossowski (HSC Coburg) wurden zwei Deutschland-Legionäre vorerst aus dem Aufgebot gestrichen.

Im Vorfeld des Turniers konnten alle Teams einen Kader von bis zu 20 Spielern melden. Die Mannschaften müssen eine Stunde vor dem Anwurf eines EM-Spiels ihren Kader auf jeweils sechzehn Spieler reduzieren. Zusätzlich können bis um 9 Uhr am Spieltag auch noch Wechsel vorgenommen werden. Von den bis zu sechs Wechseloptionen dürfen die Verbände zwei im Verlauf der Vorrunde vornehmen.

Kader Polen für die Handball-EM

Nr. Name Position Geburtstag Verein 1 Mateusz Kornecki TH 05.06.94 ThSV Eisenach/GER 50 Jakub Skrzyniarz TH 06.06.96 Bidasoa Irun/ESP 34 Przemyslaw Urbaniak LA 10.08.98 KPR Ostrovia Ostrow Wielkopolski 44 Miklolaj Czaplinski RA 08.11.00 BM Torrebalonmano 3 Michal Daszek RA 27.06.92 SPR Wisla Plock 22 Mateusz Kosmala RA 26.07.99 MMTS Kwidzyn 33 Jakub Szyszko RA 18.02.01 Gornik Zabrze 12 Ariel Pietrasik RL 21.10.99 Kadetten Schaffhausen/SUI 2 Damian Przytula RL 27.11.98 SPR Gornik Zabrze 9 Szymon Sicko RL 20.08.97 Industria Kielce 4 Piotr Jedraszczyk RM 09.10.01 Gwardia Oppeln 5 Michal Olejniczak RM 31.01.01 Industria Kielce 11 Pawel Paterek RM 17.12.00 Chrobry Glogow 15 Jakub Powarzynski RM 07.09.02 Wybrzeze Danzig 8 Bartlomiej Bis KM 25.03.97 HSC 2000 Coburg/GER 36 Dawid Dawydzik KM 07.12.94 SPR Wisla Plock 28 Maciej Gebala KM 10.01.94 SC DHfK Leipzig/GER 21 Kamil Syprzak KM 23.07.91 Paris St. Germain/FRA Lijewski, Marcin Coach 21.09.77

Kader Färöer für die Handball-EM

