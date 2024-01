Österreich - Island in Liveticker, Livestream und Free-TV

Österreich kämpft noch um den Sprung ins Halbfinale, im direkten Duell mit Island geht es aber vor allem auch um den Sprung zur Teilnahme an der Olympiaqualifikation. Dass die Nordmänner daher abschenken ist nicht zu erwarten.

In der Parallelgruppe hat sich zunächst Slowenien einen Platz in der Olympiaqualifikation gesichert, nachdem man das Spiel um Platz 5 erreicht hat, könnte aber über Rang 10 bei der letzten Handball-WM in das Teilnehmerfeld reinrutschen und so auch den Weg für Portugal noch einmal öffnen.

Österreich und Island sind die besten Teams der Hauptrundengruppe I, die noch keinen Platz in der Olympiaqualifikation gesichert haben. Daher hat ein Sieg auch für Island nicht nur emotionalen Wert. Möglich wäre sogar ein Dreiervergleich mit Ungarn, in dem alle Teams 4:6 Zähler haben. » Im Detail: Was hat die Handball-EM mit Olympia zu tun?

"Es ist eigentlich verrückt, worüber wir hier sprechen", ist auch Sportdirektor Patrick Fölser ob der Leistungen des Nationalteams sprachlos. In der eigenen Hand hat man das Erreichen des Halbfinales zwar nicht mehr, doch, dass allein noch die Chance darauf besteht und man im sechsten Spiel dieser Europameisterschaft erst die erste Niederlage hinnehmen musste, sei schlicht und ergreifend unglaublich.

Schon in der Vorbereitung gegen Island

Die Stärken der Isländer sind hinlänglich bekannt: Schnelle 1. und 2. Welle, stark im Eins gegen Eins. "Wir haben in den beiden freundschaftlichen Länderspielen vor der EURO gesehen, wie stark Island ist. Aber wir sind On Fire. Wir gehen All In und werden alles dafür geben, die zwei Punkte zu holen", verspricht Teamchef Aleš Pajovic.

Gegen Island bestritt Österreich direkt vor Beginn der EHF EURO 2024 noch zwei freundschaftliche Länderspiele, musste sich im Multiversum Schwechat 28:33 und in der Sport NMS Linz Kleinmünchen 30:37 geschlagen geben. Selbstbewusst streicht Tobias Wagner darauf angesprochen hervor: "So wie diese EURO bislang gelaufen ist, haben diese beiden Ergebnisse Null Aussagekraft."

Der Streamingdienstanbieter Dyn, der sämtliche Partien des Turniers überträgt, meldet sich aus der Lanxess-Arena in Köln mit Kommentator Markus Götz mit einem Livestream. Im linearen Free-TV oder im kostenlosen Livestream ist die Partie nicht zu verfolgen.

Aufgebote

"Wir haben gezeigt, dass wir mit vollem Kader gegen die großen Nationen mithalten können. Jetzt heißt es fit und gesund bleiben", hatte Österreichs Trainer Ales Pajovic gesagt. Einzig Franko Lastro wird bei der EM fehlen, sonst stehen dem Coach auch namhafte Spieler wie Mykola Bilyk (THW Kiel), Lukas Hutecek (TBV Lemgo Lippe) und Robert Weber (HSG XeNTIS Bärnbach/Köflach) zur Verfügung. Mit Elias Kofler und Lukas Schweighofer wurde der Kader noch einmal aufgefrischt.

Große Überraschungen im EM-Kader von Island gibt es nicht. Insgesamt neun Spieler, die in der Handball-Bundesliga spielen, haben den Sprung in den Kader geschafft, allen voran Gísli Kristjánsson, der nach seiner schweren Schulterverletzung vor kurzem sein Comeback gefeiert hatte.

Mit im Kader steht neben Kristjánsson auch seine Magdeburger Mitspieler Ómar Ingi Magnússon und Janus Smárason. Zudem ist mit Einar Thorsteinn Olafsson ein gebürtiger Magdeburger im Kader, denn der Rückraumspieler von Fredericia HK ist Sohn von Handball-Legende Olafur Stefansson.

Gisli Kristjansson hatte sich aber im Duell mit Kroatien am Fuß verletzt. Neu im Team ist Teitur Örn Einarsson, Ymir Örn Gislason ist gesperrt. Mehrere Spieler seien erkrankt, unter anderem auch Omar Ingi Magnusson und Janus Smarason.

Im Vorfeld des Turniers konnten alle Teams einen Kader von bis zu 20 Spielern melden. Die Mannschaften müssen eine Stunde vor dem Anwurf eines EM-Spiels ihren Kader auf jeweils sechzehn Spieler reduzieren. Zusätzlich können bis um 9 Uhr am Spieltag auch noch Wechsel vorgenommen werden. Von den bis zu sechs Wechseloptionen dürfen die Verbände zwei im Verlauf der Vorrunde vornehmen.

Kader Österreich für die Handball-EM

Nr. Name Position Geburtstag Verein 40 Thomas Eichberger TH 20.08.93 Förthof UHK Krems 39 Ralf Patrick Häusle TH 30.12.94 Bregenz Handball 98 Constantin Möstl TH 01.04.00 Alpla HC Hard 45 Eric Damböck LA 06.09.99 HC Fivers WAT Margareten 20 Sebastian Frimmel LA 18.12.95 Pick Szeged/HUN 23 Nemanja Belos RL 08.06.94 HSG Holding Graz 53 Mykola Bilyk RL 28.11.96 THW Kiel/GER 6 Markus Mahr RL 03.11.00 Bregenz Handball 34 Moritz Mittendorfer RL 21.10.96 Förthof UHK Krems 72 Lukas Hutecek RM 02.07.00 TBV Lemgo Lippe/GER 66 Elias Kofler RM 09.08.00 VfL Potsdam/GER 7 Janko Bozovic RR 14.07.85 Sulaibikhat Club/KUW 97 Michael Miskovez RR 29.08.97 Sparkasse Schwaz Handball Tirol 30 Boris Zivkovic RR 02.05.92 KS Azoty Pulawy/POL 57 Jakob Nigg RA 06.05.03 HC Fivers WAT Margareten 28 Robert Weber RA 25.11.85 HSG XeNTIS Bärnbach/Köflach 26 Lukas Herburger KM 19.12.94 Kadetten Schaffhausen/SUI 55 Tobias Wagner KM 26.03.95 Bregenz Handball 29 Lukas Schweighofer KM 29.12.92 HSG Holding Graz Ales Pajovic Coach 06.01.79

Kader Island für die Handball-EM

