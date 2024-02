Handball im Fernsehen: NRW-Derby am Freitag live im Free-TV

Die Rückrunde in der Handball Bundesliga Frauen ist angebrochen - und das Rennen um die Europapokal-Plätze spitzt sich weiter zu. Die HSG Blomberg-Lippe und Borussia Dortmund sind nach den Siegen der direkten Konkurrenten unter Zugzwang. Das NRW-Derby am morgigen Freitag (16. Februar) wird live im Free-TV übertragen.

Nachbarschaftsduell - nicht nur geographisch, sondern auch in der Tabelle stehen sich die Teams aus Blomberg-Lippe und Dortmund nahe. Beide rangieren mit 20 Pluspunkten in den Top 5 der Tabelle und befinden sich im Kampf um die Plätze im Europapokal.

Für beide Teams sind zwei Punkte also eminent wichtig, um am Spitzentrio aus Bietigheim, Bensheim und Thüringen dranzubleiben, die unter der Woche punkten konnten. Trotz dünner Personallage konnte der BVB zuletzt vier Spiele in Folge gewinnen und kann durch einen Sieg mit dem Thüringer HC auf Platz 3 gleichziehen.

Birkner: "Wichtiges Spiel"

„Natürlich freuen wir uns auf das NRW-Derby am Freitagabend vor einer großartigen Kulisse an der Ulmenallee und vor den sportbegeisterten Zuschauern bei Eurosport. Wenn man den vierten Tabellenplatz betrachtet, haben wir ein wichtiges Spiel vor der Brust", fasst Blombergs Trainer Steffen Birkner die Lage vor dem Spiel zusammen.

Die Partie in der Sporthalle an der Ulmenallee wird am Freitagabend (16. Februar) um 19 Uhr angeworfen. Die Unparteiischen Frederic Linker und Sascha Schmidt leiten das Spiel.

Live auf Eurosport

Eurosport überträgt die Begegnung des 16. Spieltags live im Free-TV auf Eurosport 1. Bereits ab 18:45 Uhr wird Kommentator Uwe Semrau gemeinsam mit Expertin Isabell Klein durch die Partie leiten.

Darüber hinaus kann das Spiel mit dem Kauf eines Abo-Passes oder im Pay-per-View bei Sportdeutschland.TV abgerufen werden. Dyn-Abonnenten können ebenfalls die Partie als Teil ihres Abonnements anschauen.